https://ria.ru/20231221/vsu-1917310535.html
"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей
"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей - РИА Новости, 21.12.2023
"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей
Киевская городская администрация ворует бюджетные средства, вместо того чтобы помогать оказавшейся в сложной ситуации украинской армии, заявил в эфире... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:57
2023-12-21T17:57
2023-12-21T17:57
политика
украина
сергей кривонос
вооруженные силы украины
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:106:800:556_1920x0_80_0_0_6f538cb038ef427791e699f26e0e5bf9.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Киевская городская администрация ворует бюджетные средства, вместо того чтобы помогать оказавшейся в сложной ситуации украинской армии, заявил в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос."Вчера проезжал по Киеву вдоль бульвара Шевченко. Я увидел, как энергично осуществляется ремонт, хотя у бульвара было нормальное состояние. Я задаю вопрос: "Некуда деньги девать?". Сначала перекладывали брусчатку на улице Хмельницкого, а теперь начали закладывать на бульваре Шевченко", — возмутился офицер.По его словам, киевская городская администрация направила всего один процент денежных средств на помощь украинским военным, остальные деньги были "распилены" во время реконструкции разных частей столицы.Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60% граждан Украины считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
https://ria.ru/20231221/nato-1917254194.html
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0f/1580029280_0:31:800:631_1920x0_80_0_0_450b70a7898e5ee0f811fd60c24acb16.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, киев
Политика, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Киев
"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей
Генерала возмутил удар в спину от властей Киева, отказавшихся помогать ВСУ