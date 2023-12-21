https://ria.ru/20231221/vsu-1917310535.html

"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей

"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей - РИА Новости, 21.12.2023

"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей

Киевская городская администрация ворует бюджетные средства, вместо того чтобы помогать оказавшейся в сложной ситуации украинской армии, заявил в эфире... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:57

2023-12-21T17:57

2023-12-21T17:57

политика

украина

сергей кривонос

вооруженные силы украины

киев

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Киевская городская администрация ворует бюджетные средства, вместо того чтобы помогать оказавшейся в сложной ситуации украинской армии, заявил в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос."Вчера проезжал по Киеву вдоль бульвара Шевченко. Я увидел, как энергично осуществляется ремонт, хотя у бульвара было нормальное состояние. Я задаю вопрос: "Некуда деньги девать?". Сначала перекладывали брусчатку на улице Хмельницкого, а теперь начали закладывать на бульваре Шевченко", — возмутился офицер.По его словам, киевская городская администрация направила всего один процент денежных средств на помощь украинским военным, остальные деньги были "распилены" во время реконструкции разных частей столицы.Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60% граждан Украины считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".

https://ria.ru/20231221/nato-1917254194.html

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политика, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, киев