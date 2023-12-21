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"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей - РИА Новости, 21.12.2023
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17:57 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/vsu-1917310535.html
"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей
"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей - РИА Новости, 21.12.2023
"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей
Киевская городская администрация ворует бюджетные средства, вместо того чтобы помогать оказавшейся в сложной ситуации украинской армии, заявил в эфире... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:57
2023-12-21T17:57
политика
украина
сергей кривонос
вооруженные силы украины
киев
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Киевская городская администрация ворует бюджетные средства, вместо того чтобы помогать оказавшейся в сложной ситуации украинской армии, заявил в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.&quot;Вчера проезжал по Киеву вдоль бульвара Шевченко. Я увидел, как энергично осуществляется ремонт, хотя у бульвара было нормальное состояние. Я задаю вопрос: &quot;Некуда деньги девать?&quot;. Сначала перекладывали брусчатку на улице Хмельницкого, а теперь начали закладывать на бульваре Шевченко&quot;, — возмутился офицер.По его словам, киевская городская администрация направила всего один процент денежных средств на помощь украинским военным, остальные деньги были "распилены" во время реконструкции разных частей столицы.Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60% граждан Украины считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
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политика, украина, сергей кривонос, вооруженные силы украины, киев
Политика, Украина, Сергей Кривонос, Вооруженные силы Украины, Киев
"Я задаю вопрос". Генерала ВСУ поразил удар в спину от киевских властей

Генерала возмутил удар в спину от властей Киева, отказавшихся помогать ВСУ

CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України / Сергей Кривонос
Сергей Кривонос - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
CC BY 4.0 / Адміністрація Президента України /
Сергей Кривонос. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Киевская городская администрация ворует бюджетные средства, вместо того чтобы помогать оказавшейся в сложной ситуации украинской армии, заявил в эфире YouTube-канала "Фабрика новостей" отставной генерал ВСУ Сергей Кривонос.
«

"Вчера проезжал по Киеву вдоль бульвара Шевченко. Я увидел, как энергично осуществляется ремонт, хотя у бульвара было нормальное состояние. Я задаю вопрос: "Некуда деньги девать?". Сначала перекладывали брусчатку на улице Хмельницкого, а теперь начали закладывать на бульваре Шевченко", — возмутился офицер.

По его словам, киевская городская администрация направила всего один процент денежных средств на помощь украинским военным, остальные деньги были "распилены" во время реконструкции разных частей столицы.
Ранее в октябре Киевский международный институт социологии (КМИС) опубликовал результаты исследования, согласно которым более 60% граждан Украины считают коррупцию самой большой проблемой страны, а более трети граждан считают Украину "безнадежно коррумпированной".
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