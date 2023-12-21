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ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов

ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023

ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов

Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:56

2023-12-21T12:56

2023-12-21T12:56

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.

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Варвара Скокшина

россия, валерий герасимов, в мире, украина