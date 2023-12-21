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ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов
ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов
Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:56
2023-12-21T12:56
2023-12-21T12:56
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, валерий герасимов, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, В мире, Украина
ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов
Герасимов: ВСУ за полгода потеряли 160 тысяч человек и три тысячи бронемашин