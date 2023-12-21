Рейтинг@Mail.ru
ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:56 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/vsu-1917181903.html
ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов
ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов
Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:56
2023-12-21T12:56
специальная военная операция на украине
россия
валерий герасимов
в мире
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907033341_0:34:3072:1761_1920x0_80_0_0_a9804e2f9e1e399c34635a1a8887ca0a.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
https://ria.ru/20231221/doverie-1917177372.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/02/1907033341_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_549a4ae3507ca61c08903435158404bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, валерий герасимов, в мире, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Валерий Герасимов, В мире, Украина
ВСУ за полгода потеряли около 160 тысяч человек, заявил Герасимов

Герасимов: ВСУ за полгода потеряли 160 тысяч человек и три тысячи бронемашин

© AP Photo / Vadim GhirdaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Потери украинских войск за полгода на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч бронемашин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет и 23 вертолета, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тысяч человек, более 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
"Будет уроком": в США сделали Украине зловещее предупреждение
Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВалерий ГерасимовВ миреУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала