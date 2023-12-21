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На Камчатке двое военных попали в колонию за отказ от участия в СВО - РИА Новости, 21.12.2023
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13:37 21.12.2023 (обновлено: 18:19 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/voennye-1917193416.html
На Камчатке двое военных попали в колонию за отказ от участия в СВО
На Камчатке двое военных попали в колонию за отказ от участия в СВО - РИА Новости, 21.12.2023
На Камчатке двое военных попали в колонию за отказ от участия в СВО
Двое военнослужащих, отказавшихся отправляться из Камчатки в зону проведения СВО, приговорены к срокам более двух лет в колонии-поселении, сообщила пресс-служба РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:37
2023-12-21T18:19
камчатка
петропавловск-камчатский
тихоокеанский флотский военный суд
безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек — РИА Новости. Двое военнослужащих, отказавшихся отправляться из Камчатки в зону проведения СВО, приговорены к срокам более двух лет в колонии-поселении, сообщила пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда. Фабула в обоих случаях одинакова: военнослужащий, "находясь в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, не желая участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в Российской Федерации мобилизацию, отказался от участия в боевых действиях при проведении специальной военной операции". М., который летом не пожелал отправляться в зону СВО, осужден на 2,5 года лишения свободы, а сделавший то же самое осенью Б. — на два года и четыре месяца. Обоим предстоит отбывать наказание в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Тихоокеанском флотском военном суде.
https://ria.ru/20231221/kontrol-1917181614.html
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камчатка, петропавловск-камчатский, тихоокеанский флотский военный суд, безопасность
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флотский военный суд, Безопасность
На Камчатке двое военных попали в колонию за отказ от участия в СВО

Двух военных на Камчатке отправили в колонию-поселение за отказ от участия в СВО

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек — РИА Новости. Двое военнослужащих, отказавшихся отправляться из Камчатки в зону проведения СВО, приговорены к срокам более двух лет в колонии-поселении, сообщила пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда.
Фабула в обоих случаях одинакова: военнослужащий, "находясь в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, не желая участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в Российской Федерации мобилизацию, отказался от участия в боевых действиях при проведении специальной военной операции".
М., который летом не пожелал отправляться в зону СВО, осужден на 2,5 года лишения свободы, а сделавший то же самое осенью Б. — на два года и четыре месяца. Обоим предстоит отбывать наказание в колонии-поселении.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Тихоокеанском флотском военном суде.
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КамчаткаПетропавловск-КамчатскийТихоокеанский флотский военный судБезопасность
 
 
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