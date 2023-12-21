https://ria.ru/20231221/voennye-1917193416.html
На Камчатке двое военных попали в колонию за отказ от участия в СВО
На Камчатке двое военных попали в колонию за отказ от участия в СВО - РИА Новости, 21.12.2023
На Камчатке двое военных попали в колонию за отказ от участия в СВО
Двое военнослужащих, отказавшихся отправляться из Камчатки в зону проведения СВО, приговорены к срокам более двух лет в колонии-поселении, сообщила пресс-служба РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:37
2023-12-21T13:37
2023-12-21T18:19
камчатка
петропавловск-камчатский
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безопасность
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 21 дек — РИА Новости. Двое военнослужащих, отказавшихся отправляться из Камчатки в зону проведения СВО, приговорены к срокам более двух лет в колонии-поселении, сообщила пресс-служба 35-го гарнизонного военного суда. Фабула в обоих случаях одинакова: военнослужащий, "находясь в одной из воинских частей, дислоцированных на территории Петропавловск-Камчатского городского округа, не желая участвовать в боевых действиях, осознавая объявленную в Российской Федерации мобилизацию, отказался от участия в боевых действиях при проведении специальной военной операции". М., который летом не пожелал отправляться в зону СВО, осужден на 2,5 года лишения свободы, а сделавший то же самое осенью Б. — на два года и четыре месяца. Обоим предстоит отбывать наказание в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в апелляционном порядке в Тихоокеанском флотском военном суде.
https://ria.ru/20231221/kontrol-1917181614.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
камчатка, петропавловск-камчатский, тихоокеанский флотский военный суд, безопасность
Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флотский военный суд, Безопасность
На Камчатке двое военных попали в колонию за отказ от участия в СВО
Двух военных на Камчатке отправили в колонию-поселение за отказ от участия в СВО