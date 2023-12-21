https://ria.ru/20231221/vengriya-1917197372.html

У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан

У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан - РИА Новости, 21.12.2023

У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан

У ЕК нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, поскольку она только что признала, что юридическая система страны в... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:48

2023-12-21T13:48

2023-12-21T13:48

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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. У ЕК нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, поскольку она только что признала, что юридическая система страны в порядке, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее газета Financial Times сообщила, что некоторые чиновники в ЕС рассматривают возможность возобновления процедуры наказания Венгрии по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке ее права голоса, чтобы повлиять на позицию Будапешта по выделению финансирования Украине. "По седьмой статье основного договора ЕС можно начать процесс, если есть угроза нарушения принципа верховенства права. Но Еврокомиссия сама только что заявила, что это прошло, что правовая система Венгрии в порядке", - сказал Орбан на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года. Он подчеркнул, что Будапешт "получил бумагу", свидетельствующую, что "в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран ЕС". "То есть нет причин для начала против Венгрии процесса по седьмой статье", - отметил Орбан. На прошлой неделе Венгрия на саммите в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс. Перед началом саммита ЕС Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрии до сих пор блокируют 10 миллиардов финансирования из бюджета ЕС. Журналисты и евродепутаты подозревали, что деньги Будапешту могли разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам". Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.

https://ria.ru/20231219/uvedomlenie-1916734287.html

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Влада Копылова

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Влада Копылова

в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия