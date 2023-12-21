Рейтинг@Mail.ru
У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:48 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/vengriya-1917197372.html
У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан
У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан - РИА Новости, 21.12.2023
У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан
У ЕК нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, поскольку она только что признала, что юридическая система страны в... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:48
2023-12-21T13:48
в мире
венгрия
виктор орбан
евросоюз
еврокомиссия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_66:172:1733:1110_1920x0_80_0_0_fd04d87e4e7a3f259fd14f00b6e7825e.jpg
БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. У ЕК нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, поскольку она только что признала, что юридическая система страны в порядке, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Ранее газета Financial Times сообщила, что некоторые чиновники в ЕС рассматривают возможность возобновления процедуры наказания Венгрии по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке ее права голоса, чтобы повлиять на позицию Будапешта по выделению финансирования Украине. "По седьмой статье основного договора ЕС можно начать процесс, если есть угроза нарушения принципа верховенства права. Но Еврокомиссия сама только что заявила, что это прошло, что правовая система Венгрии в порядке", - сказал Орбан на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года. Он подчеркнул, что Будапешт "получил бумагу", свидетельствующую, что "в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран ЕС". "То есть нет причин для начала против Венгрии процесса по седьмой статье", - отметил Орбан. На прошлой неделе Венгрия на саммите в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс. Перед началом саммита ЕС Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрии до сих пор блокируют 10 миллиардов финансирования из бюджета ЕС. Журналисты и евродепутаты подозревали, что деньги Будапешту могли разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам". Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
https://ria.ru/20231219/uvedomlenie-1916734287.html
https://ria.ru/20231221/vengriya-1917112423.html
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/0e/1865291529_205:91:1702:1214_1920x0_80_0_0_185b19de53c35cc51ccac5f20edccdf3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, виктор орбан, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Венгрия, Виктор Орбан, Евросоюз, Еврокомиссия
У ЕК нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье, заявил Орбан

Орбан: у Еврокомиссии нет причин лишать Венгрию права голоса по седьмой статье

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Читать ria.ru в
БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. У ЕК нет причин начинать процесс о лишении Венгрии права голоса по 7 статье договора ЕС, поскольку она только что признала, что юридическая система страны в порядке, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.
Ранее газета Financial Times сообщила, что некоторые чиновники в ЕС рассматривают возможность возобновления процедуры наказания Венгрии по статье 7 за нарушения верховенства закона, которая может привести к приостановке ее права голоса, чтобы повлиять на позицию Будапешта по выделению финансирования Украине.
"По седьмой статье основного договора ЕС можно начать процесс, если есть угроза нарушения принципа верховенства права. Но Еврокомиссия сама только что заявила, что это прошло, что правовая система Венгрии в порядке", - сказал Орбан на пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.
Он подчеркнул, что Будапешт "получил бумагу", свидетельствующую, что "в Венгрии самая свежая и положительно оцененная правовая система из всех стран ЕС".
Вид на Будапешт - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
Венгрия заявила о готовности снять вето на вступление Болгарии в Шенген
19 декабря, 15:41
"То есть нет причин для начала против Венгрии процесса по седьмой статье", - отметил Орбан.
На прошлой неделе Венгрия на саммите в Брюсселе наложила вето на увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Орбан не стал голосовать против начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, но предупредил, что у Венгрии еще будет "75 возможностей" заблокировать этот процесс.
Перед началом саммита ЕС Еврокомиссия сообщила, что совершенно неожиданно получила из Будапешта последние пояснения по своим претензиям по вопросам верховенства права в этой стране, из-за которых Венгрии до сих пор блокируют 10 миллиардов финансирования из бюджета ЕС. Журналисты и евродепутаты подозревали, что деньги Будапешту могли разморозить как раз накануне саммита, ожидая в таком случае большей сговорчивости венгерского премьера по "украинским вопросам".
Еврокомиссия в середине сентября 2022 года предложила запустить в отношении Венгрии специальный механизм обусловленности, чтобы обеспечить защиту бюджета Евросоюза "от нарушений принципов верховенства права в Венгрии". Это означало замораживание около 7,5 миллиарда евро финансирования ЕС для Будапешта. Этот механизм, призванный защитить бюджет сообщества от коррупции, был задействован впервые за два года своего существования. Впоследствии ЕК решила сохранить свое первоначальное предложение о приостановке 65% обязательств по выплате средств Венгрии из определенных общих фондов Евросоюза, хотя премьер-министр Орбан заявлял, что Будапешт выполнил весь список требований Еврокомиссии, которые касались мер по борьбе с коррупцией, повышения прозрачности государственных закупок, укрепления независимости судебной системы.
Вид на Базилику Святого Иштвана в Будапеште - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Госдеп обеспокоился законом в Венгрии "О защите национального суверенитета"
Вчера, 01:19
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала