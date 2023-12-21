https://ria.ru/20231221/vengriya-1917112423.html

Госдеп обеспокоился законом в Венгрии "О защите национального суверенитета"

Госдеп обеспокоился законом в Венгрии "О защите национального суверенитета" - РИА Новости, 21.12.2023

Госдеп обеспокоился законом в Венгрии "О защите национального суверенитета"

США обеспокоены решением правительства Венгрии ввести в действие закон "О защите национального суверенитета", они обвиняют Бухарест в возможности использования... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T01:19

2023-12-21T01:19

2023-12-21T01:19

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. США обеспокоены решением правительства Венгрии ввести в действие закон "О защите национального суверенитета", они обвиняют Бухарест в возможности использования "драконовских инструментов" для запугивания оппозиции, заявили в госдепе. "Соединенные Штаты обеспокоены сегодняшним решением правительства Венгрии ввести в действие новый закон, обеспечивающий венгерское правительство драконовскими инструментами, которые можно использовать для запугивания и наказания тех, чьи взгляды не разделяются правящей партией", - говорится в сообщении американского ведомства. Госдеп добавил, что новая норма не соответствует "ценностям демократии, свободы личности и верховенства закона", разделяемым США. Ранее в декабре парламент Венгрии принял закон об учреждении специального органа по контролю за иностранным финансированием участников выборов, за получение денег из-за рубежа будет грозить лишение свободы на срок до трех лет. Закон "О защите национального суверенитета" был принят 141 голосом за при 50 голосах против. В описании документа говорилось, что уже предпринимались попытки повлиять на парламентские выборы 2022 года с помощью денег, поступающих напрямую из-за границы, а "кандидат в премьер-министры от объединенной оппозиции также заявил, что в ходе предвыборной кампании к ним из США пришло несколько миллионов долларов". Закон предусматривает создание органа - Управления по защите суверенитета - препятствующего влиянию на венгерские выборы из-за рубежа и посягательствам на суверенитет страны. За использование иностранного финансирования в предвыборной компании будет предусмотрено лишение свободы на срок до трех лет.

https://ria.ru/20231206/vengriya-1914013709.html

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сша, в мире, венгрия, бухарест, государственный департамент сша