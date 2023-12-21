https://ria.ru/20231221/vebrf-1917081780.html

ВЭБ.РФ запустил второй сезон проекта "Город на прокачку"

ВЭБ.РФ запустил второй сезон проекта "Город на прокачку" - РИА Новости, 21.12.2023

ВЭБ.РФ запустил второй сезон проекта "Город на прокачку"

На Международной выставке-форуме "Россия" ВЭБ.РФ запустил второй сезон проекта "Город на прокачку" и подвел итоги первого сезона просветительского проекта,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:00

2023-12-21T09:00

2023-12-21T10:26

россия

екатеринбург

рязань

просвещение

выставка-форум "россия"

вэб.рф (вэб)

экономика

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" ВЭБ.РФ запустил второй сезон проекта "Город на прокачку" и подвел итоги первого сезона просветительского проекта, сообщает пресс-служба госкорпорации.В первом сезоне "Города на прокачку" принимали участие студенты российских вузов. В новом этапе смогут принять участие школьники и студенты колледжей. Работы принимаются до 20 марта 2024 года. Итоги будут подведены в апреле в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме "Россия"."Город на прокачку" – это конкурс проектов, в которых на основе анализа Индекса качества жизни ВЭБ.РФ в своих городах ребята предлагают конкретные решения, которые могут повысить качество жизни горожан. Организатор проекта – ВЭБ.РФ. Партнерами проекта стали Движение Первых, VK и ГК "Просвещение".Как отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, глава экспертного жюри конкурса "Город на прокачку" Андрей Самохин, задача проекта – вовлечь студентов и школьников в работу по улучшению качества жизни в городах."Мы в ВЭБе накопили большую экспертизу по городской экономике. Наш Инструмент – Индекс качества жизни в городах России позволяет оцифровывать 11 направлений, которые в совокупности характеризуют качество жизни семьи. Поскольку следующий год объявлен Годом Семьи, в новом сезоне нашего наставнического конкурса мы приглашаем ребят подумать над проектами, нацеленными на повышение качества жизни российских семей в городах. Участники могут поработать с обновленным Индексом и обратить внимание на аспекты, связанные с образованием, городской средой, транспортом, экологией", - приводятся в сообщении слова Самохина.В рамках мероприятия в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме также состоялась презентация и обсуждение работ-победителей IV этапа конкурса.По данным пресс-службы, студентка Барнаульского базового медицинского колледжа Евгения Шмакова проанализировала данные Индекса качества жизни, связанные со здоровьем и развитием школьников, и предложила создать комплексную систему мониторинга состояния здоровья первоклассников. Решение проблемы транспортной доступности развивающихся районов Екатеринбурга – тема работы студента УрГЭУ Рудольфа Есвейна. Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана Максим Шевцов сосредоточился на изучении средств индивидуальной мобильности, возможностях их развития в Рязани и предложил создать велосипедный навигатор для удобства передвижения по городу.Завершившийся первый сезон проекта проходил в четыре этапа. Победителей на каждом этапе определяли эксперты, среди которых представители ВЭБ.РФ, научного сообщества, федеральных органов власти. В первом сезоне проекта приняли участие 150 студенческих работ из более 60 городов России."У нас есть некоторый набор параметров: наличие зон отдыха, возможность провести свободное время, образование и так далее. Мне кажется, что сейчас для нас интересно даже не столько работать с каждым из этих показателей отдельно, сколько пытаться нащупать некоторый баланс. Вот балансировка этих показателей – наверное, самый главный критерий для нас сейчас", - отметил член экспертного совета конкурса, доцент НИУ "Высшая школа экономики" Николай Пильник, его слова приводит пресс-служба.

https://ria.ru/20231220/indeks-1916781767.html

https://ria.ru/20231212/vostochnyy_poligon-1915399616.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, екатеринбург, рязань, просвещение , выставка-форум "россия", вэб.рф (вэб), экономика