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ВЭБ.РФ запустил второй сезон проекта "Город на прокачку"
ВЭБ.РФ запустил второй сезон проекта "Город на прокачку" - РИА Новости, 21.12.2023
ВЭБ.РФ запустил второй сезон проекта "Город на прокачку"
На Международной выставке-форуме "Россия" ВЭБ.РФ запустил второй сезон проекта "Город на прокачку" и подвел итоги первого сезона просветительского проекта,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:00
2023-12-21T09:00
2023-12-21T10:26
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рязань
просвещение
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" ВЭБ.РФ запустил второй сезон проекта "Город на прокачку" и подвел итоги первого сезона просветительского проекта, сообщает пресс-служба госкорпорации.В первом сезоне "Города на прокачку" принимали участие студенты российских вузов. В новом этапе смогут принять участие школьники и студенты колледжей. Работы принимаются до 20 марта 2024 года. Итоги будут подведены в апреле в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме "Россия"."Город на прокачку" – это конкурс проектов, в которых на основе анализа Индекса качества жизни ВЭБ.РФ в своих городах ребята предлагают конкретные решения, которые могут повысить качество жизни горожан. Организатор проекта – ВЭБ.РФ. Партнерами проекта стали Движение Первых, VK и ГК "Просвещение".Как отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, глава экспертного жюри конкурса "Город на прокачку" Андрей Самохин, задача проекта – вовлечь студентов и школьников в работу по улучшению качества жизни в городах."Мы в ВЭБе накопили большую экспертизу по городской экономике. Наш Инструмент – Индекс качества жизни в городах России позволяет оцифровывать 11 направлений, которые в совокупности характеризуют качество жизни семьи. Поскольку следующий год объявлен Годом Семьи, в новом сезоне нашего наставнического конкурса мы приглашаем ребят подумать над проектами, нацеленными на повышение качества жизни российских семей в городах. Участники могут поработать с обновленным Индексом и обратить внимание на аспекты, связанные с образованием, городской средой, транспортом, экологией", - приводятся в сообщении слова Самохина.В рамках мероприятия в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме также состоялась презентация и обсуждение работ-победителей IV этапа конкурса.По данным пресс-службы, студентка Барнаульского базового медицинского колледжа Евгения Шмакова проанализировала данные Индекса качества жизни, связанные со здоровьем и развитием школьников, и предложила создать комплексную систему мониторинга состояния здоровья первоклассников. Решение проблемы транспортной доступности развивающихся районов Екатеринбурга – тема работы студента УрГЭУ Рудольфа Есвейна. Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана Максим Шевцов сосредоточился на изучении средств индивидуальной мобильности, возможностях их развития в Рязани и предложил создать велосипедный навигатор для удобства передвижения по городу.Завершившийся первый сезон проекта проходил в четыре этапа. Победителей на каждом этапе определяли эксперты, среди которых представители ВЭБ.РФ, научного сообщества, федеральных органов власти. В первом сезоне проекта приняли участие 150 студенческих работ из более 60 городов России."У нас есть некоторый набор параметров: наличие зон отдыха, возможность провести свободное время, образование и так далее. Мне кажется, что сейчас для нас интересно даже не столько работать с каждым из этих показателей отдельно, сколько пытаться нащупать некоторый баланс. Вот балансировка этих показателей – наверное, самый главный критерий для нас сейчас", - отметил член экспертного совета конкурса, доцент НИУ "Высшая школа экономики" Николай Пильник, его слова приводит пресс-служба.
https://ria.ru/20231220/indeks-1916781767.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, екатеринбург, рязань, просвещение , выставка-форум "россия", вэб.рф (вэб), экономика
Россия, Екатеринбург, Рязань, Просвещение , Выставка-форум "Россия", ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. На Международной выставке-форуме "Россия" ВЭБ.РФ запустил второй сезон проекта "Город на прокачку" и подвел итоги первого сезона просветительского проекта, сообщает пресс-служба госкорпорации.
В первом сезоне "Города на прокачку" принимали участие студенты российских вузов. В новом этапе смогут принять участие школьники и студенты колледжей. Работы принимаются до 20 марта 2024 года. Итоги будут подведены в апреле в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме "Россия".
"Город на прокачку" – это конкурс проектов, в которых на основе анализа Индекса качества жизни ВЭБ.РФ в своих городах ребята предлагают конкретные решения, которые могут повысить качество жизни горожан. Организатор проекта – ВЭБ.РФ. Партнерами проекта стали Движение Первых, VK и ГК "Просвещение
".
Как отметил главный управляющий директор ВЭБ.РФ, глава экспертного жюри конкурса "Город на прокачку" Андрей Самохин, задача проекта – вовлечь студентов и школьников в работу по улучшению качества жизни в городах.
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«
"Мы в ВЭБе накопили большую экспертизу по городской экономике. Наш Инструмент – Индекс качества жизни в городах России позволяет оцифровывать 11 направлений, которые в совокупности характеризуют качество жизни семьи. Поскольку следующий год объявлен Годом Семьи, в новом сезоне нашего наставнического конкурса мы приглашаем ребят подумать над проектами, нацеленными на повышение качества жизни российских семей в городах. Участники могут поработать с обновленным Индексом и обратить внимание на аспекты, связанные с образованием, городской средой, транспортом, экологией", - приводятся в сообщении слова Самохина.
В рамках мероприятия в павильоне ВЭБ.РФ на Международной выставке-форуме также состоялась презентация и обсуждение работ-победителей IV этапа конкурса.
По данным пресс-службы, студентка Барнаульского базового медицинского колледжа Евгения Шмакова проанализировала данные Индекса качества жизни, связанные со здоровьем и развитием школьников, и предложила создать комплексную систему мониторинга состояния здоровья первоклассников. Решение проблемы транспортной доступности развивающихся районов Екатеринбурга
– тема работы студента УрГЭУ Рудольфа Есвейна. Студент МГТУ им. Н.Э. Баумана Максим Шевцов сосредоточился на изучении средств индивидуальной мобильности, возможностях их развития в Рязани
и предложил создать велосипедный навигатор для удобства передвижения по городу.
Завершившийся первый сезон проекта проходил в четыре этапа. Победителей на каждом этапе определяли эксперты, среди которых представители ВЭБ.РФ, научного сообщества, федеральных органов власти. В первом сезоне проекта приняли участие 150 студенческих работ из более 60 городов России.
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"У нас есть некоторый набор параметров: наличие зон отдыха, возможность провести свободное время, образование и так далее. Мне кажется, что сейчас для нас интересно даже не столько работать с каждым из этих показателей отдельно, сколько пытаться нащупать некоторый баланс. Вот балансировка этих показателей – наверное, самый главный критерий для нас сейчас", - отметил член экспертного совета конкурса, доцент НИУ "Высшая школа экономики" Николай Пильник, его слова приводит пресс-служба.