https://ria.ru/20231221/vdnkh-1917285115.html
Игры и лекции представила Тамбовщина на Неделе сельского хозяйства на ВДНХ
Игры и лекции представила Тамбовщина на Неделе сельского хозяйства на ВДНХ - РИА Новости, 21.12.2023
Игры и лекции представила Тамбовщина на Неделе сельского хозяйства на ВДНХ
Тамбовская область принимает участие в отраслевой неделе "Сельское хозяйство", которая проходит в Москве на ВДНХ на Международной выставке-форуме "Россия" с 19... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:52
2023-12-21T16:52
2023-12-21T16:52
тамбовская область
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Тамбовская область принимает участие в отраслевой неделе "Сельское хозяйство", которая проходит в Москве на ВДНХ на Международной выставке-форуме "Россия" с 19 по 22 декабря, для посетителей представлена богатая программа, сообщает пресс-служба регионального правительства. В ведомстве отметили, что на площадке тамбовского стенда проходят лекции, мастер-классы, викторины, игры. Так, посетители смогут проехать по полю на умном тракторе с помощью тренажера-симулятора, который воссоздает реальность, как в кабине трактора. При этом участник может рулить самостоятельно или работать в режиме автопилота. В производственной эксплуатации такое автономное управление устанавливается на трактор "Кировец", что позволяет агрегату самостоятельно двигаться по заданной траектории. А механизатор в кабине контролирует процесс работы и берет на себя управление при развороте на краю поля. Технолог предприятия "Тепличное", где выращивают овощи, проведет мастер-класс по выращиванию огурцов. Сажать огурцы будут в минеральную вату. Каждый участник сможет забрать с собой свою заготовку и, соблюдая необходимые условия, вырастить огурец дома. На интерактивной панели посетителям расскажут, что в тепличных условиях через 20 дней после посадки семени появляются листочки. Затем кубики минеральной ваты с саженцами размещают на специальных матах, укрепившиеся ростки подвязывают. Через неделю начинается цветение, а еще через три недели можно собирать урожай. Одно растение дает до 11 килограммов огурцов. Для всех гостей тамбовского павильона подготовлен пакетик пшеницы, выращенной в тамбовском черноземе. Его также можно взять с собой и прорастить пшеницу в домашних условиях. "Тамбовская область - специализируется на выращивании зерновых культурах, сахарной свекле, подсолнечнике. За 20 лет урожаи выросли в несколько раз. Тамбовщина входит в топ-5 регионов России по производству мяса. У нас в больших объемах производят свинину, мясо птицы. Область вносит значительный вклад в продовольственную безопасность страны", - отмечает заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова.
https://ria.ru/20231220/indeks-1917051157.html
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тамбовская область, россия
Тамбовская область, Тамбовская область, Россия
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Тамбовская область принимает участие в отраслевой неделе "Сельское хозяйство", которая проходит в Москве на ВДНХ на Международной выставке-форуме "Россия" с 19 по 22 декабря, для посетителей представлена богатая программа, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В ведомстве отметили, что на площадке тамбовского стенда проходят лекции, мастер-классы, викторины, игры.
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Так, посетители смогут проехать по полю на умном тракторе с помощью тренажера-симулятора, который воссоздает реальность, как в кабине трактора. При этом участник может рулить самостоятельно или работать в режиме автопилота. В производственной эксплуатации такое автономное управление устанавливается на трактор "Кировец", что позволяет агрегату самостоятельно двигаться по заданной траектории. А механизатор в кабине контролирует процесс работы и берет на себя управление при развороте на краю поля.
Технолог предприятия "Тепличное", где выращивают овощи, проведет мастер-класс по выращиванию огурцов. Сажать огурцы будут в минеральную вату. Каждый участник сможет забрать с собой свою заготовку и, соблюдая необходимые условия, вырастить огурец дома.
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На интерактивной панели посетителям расскажут, что в тепличных условиях через 20 дней после посадки семени появляются листочки. Затем кубики минеральной ваты с саженцами размещают на специальных матах, укрепившиеся ростки подвязывают. Через неделю начинается цветение, а еще через три недели можно собирать урожай. Одно растение дает до 11 килограммов огурцов.
Для всех гостей тамбовского павильона подготовлен пакетик пшеницы, выращенной в тамбовском черноземе. Его также можно взять с собой и прорастить пшеницу в домашних условиях.
"Тамбовская область - специализируется на выращивании зерновых культурах, сахарной свекле, подсолнечнике. За 20 лет урожаи выросли в несколько раз. Тамбовщина входит в топ-5 регионов России по производству мяса. У нас в больших объемах производят свинину, мясо птицы. Область вносит значительный вклад в продовольственную безопасность страны", - отмечает заместитель главы Тамбовской области – министр сельского хозяйства региона Алена Сытова.
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