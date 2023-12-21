https://ria.ru/20231221/vatrushka-1917347085.html

В Белгородской области женщину с переломом ноги везли к медикам на ватрушке

В Белгородской области женщину с переломом ноги везли к медикам на ватрушке - РИА Новости, 21.12.2023

В Белгородской области женщину с переломом ноги везли к медикам на ватрушке

Прокуратура Белгородской области начала проверку информации СМИ о том, что женщину со сломанной ногой в местном садовом товариществе тащили на ватрушке для... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T20:53

2023-12-21T20:53

2023-12-21T20:53

происшествия

белгородская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области начала проверку информации СМИ о том, что женщину со сломанной ногой в местном садовом товариществе тащили на ватрушке для катания к машине скорой помощи, потому что автомобиль увяз в снегу. По данным сетевого издания "Белгород №1", женщине со сломанной ногой вызвали скорую, но машина застряла на нечищеной дороге, и пациентку пришлось везти к машине на ватрушке для катания. Сам автомобиль скорой помощи, утверждает издание, из снега "три часа вытаскивали сотрудники МЧС и трактор". "Прокуратурой области, с привлечением органов контроля, организована проверка информации, размещенной в сетевом издании "Белгород №1", по факту ненадлежащей расчистки дорог в СНТ "Автобмобилист-2", что повлекло недоступность оперативного оказания медицинской помощи пациентке", - говорится в сообщении прокуратуры Белгородской области. Надзорное ведомство уточняет, что прокурорам предстоит дать оценку работе уполномоченных органов.

https://ria.ru/20231219/shkolnitsa-1916728662.html

белгородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)