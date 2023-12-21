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В Белгородской области женщину с переломом ноги везли к медикам на ватрушке - РИА Новости, 21.12.2023
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20:53 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/vatrushka-1917347085.html
В Белгородской области женщину с переломом ноги везли к медикам на ватрушке
В Белгородской области женщину с переломом ноги везли к медикам на ватрушке - РИА Новости, 21.12.2023
В Белгородской области женщину с переломом ноги везли к медикам на ватрушке
Прокуратура Белгородской области начала проверку информации СМИ о том, что женщину со сломанной ногой в местном садовом товариществе тащили на ватрушке для... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:53
2023-12-21T20:53
происшествия
белгородская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области начала проверку информации СМИ о том, что женщину со сломанной ногой в местном садовом товариществе тащили на ватрушке для катания к машине скорой помощи, потому что автомобиль увяз в снегу. По данным сетевого издания "Белгород №1", женщине со сломанной ногой вызвали скорую, но машина застряла на нечищеной дороге, и пациентку пришлось везти к машине на ватрушке для катания. Сам автомобиль скорой помощи, утверждает издание, из снега "три часа вытаскивали сотрудники МЧС и трактор". "Прокуратурой области, с привлечением органов контроля, организована проверка информации, размещенной в сетевом издании "Белгород №1", по факту ненадлежащей расчистки дорог в СНТ "Автобмобилист-2", что повлекло недоступность оперативного оказания медицинской помощи пациентке", - говорится в сообщении прокуратуры Белгородской области. Надзорное ведомство уточняет, что прокурорам предстоит дать оценку работе уполномоченных органов.
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происшествия, белгородская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Белгородская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Белгородской области женщину с переломом ноги везли к медикам на ватрушке

Белгородская прокуратура выяснит, почему скорая застряла на нечищеной дороге

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
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ЯРОСЛАВЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Прокуратура Белгородской области начала проверку информации СМИ о том, что женщину со сломанной ногой в местном садовом товариществе тащили на ватрушке для катания к машине скорой помощи, потому что автомобиль увяз в снегу.
По данным сетевого издания "Белгород №1", женщине со сломанной ногой вызвали скорую, но машина застряла на нечищеной дороге, и пациентку пришлось везти к машине на ватрушке для катания. Сам автомобиль скорой помощи, утверждает издание, из снега "три часа вытаскивали сотрудники МЧС и трактор".
«
"Прокуратурой области, с привлечением органов контроля, организована проверка информации, размещенной в сетевом издании "Белгород №1", по факту ненадлежащей расчистки дорог в СНТ "Автобмобилист-2", что повлекло недоступность оперативного оказания медицинской помощи пациентке", - говорится в сообщении прокуратуры Белгородской области.
Надзорное ведомство уточняет, что прокурорам предстоит дать оценку работе уполномоченных органов.
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ПроисшествияБелгородская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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