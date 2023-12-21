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Большая ошибка. СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России - РИА Новости, 21.12.2023
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16:48 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/uzhas-1917282659.html
Большая ошибка. СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России
Большая ошибка. СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России - РИА Новости, 21.12.2023
Большая ошибка. СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России
Отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:48
2023-12-21T16:48
в мире
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украина
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.&quot;В этом контексте Соединенное Королевство совершает большую ошибку, планируя расширить свое участие в боевых действиях в Черном море. Британские корабли, переданные ВМС Украины, будут рассматриваться русскими как приоритетная мишень, и вполне вероятно, что большая часть этих кораблей будет ликвидирована еще до того, как они начнут эксплуатироваться киевскими силами&quot;, — говорится в материале.Как отметил Лейрос, в случае поставки военных судов российские военные предпримут все усилия для уничтожения британского вооружения ради предотвращения атак со стороны украинских подразделений в Черном море.&quot;Вместо заключения новых военных соглашений и предоставления дополнительных пакетов помощи Западу следовало бы призвать Киев к мирным переговорам и прекращению боевых действий&quot;, — подытожил журналист.Ранее британское издание Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231221/sbu-1917281918.html
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96
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в мире, черное море, украина, великобритания, политика
В мире, Черное море, Украина, Великобритания, Политика
Большая ошибка. СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России

InfoBRICS: отправка Великобританией судов в Черное море станет большой ошибкой

© Фото : Royal NavyФрегат Northumberland ВМС Великобритании
Фрегат Northumberland ВМС Великобритании - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© Фото : Royal Navy
Фрегат Northumberland ВМС Великобритании. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS.
«

"В этом контексте Соединенное Королевство совершает большую ошибку, планируя расширить свое участие в боевых действиях в Черном море. Британские корабли, переданные ВМС Украины, будут рассматриваться русскими как приоритетная мишень, и вполне вероятно, что большая часть этих кораблей будет ликвидирована еще до того, как они начнут эксплуатироваться киевскими силами", — говорится в материале.

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Как отметил Лейрос, в случае поставки военных судов российские военные предпримут все усилия для уничтожения британского вооружения ради предотвращения атак со стороны украинских подразделений в Черном море.
«

"Вместо заключения новых военных соглашений и предоставления дополнительных пакетов помощи Западу следовало бы призвать Киев к мирным переговорам и прекращению боевых действий", — подытожил журналист.

Ранее британское издание Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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