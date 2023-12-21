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Большая ошибка. СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России
Большая ошибка. СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России - РИА Новости, 21.12.2023
Большая ошибка. СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России
Отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:48
2023-12-21T16:48
2023-12-21T16:48
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Отправка Великобританией военных кораблей в Черное море для усиления Украины будет крупной ошибкой, пишет обозреватель Лукас Лейрос в статье для издания InfoBRICS."В этом контексте Соединенное Королевство совершает большую ошибку, планируя расширить свое участие в боевых действиях в Черном море. Британские корабли, переданные ВМС Украины, будут рассматриваться русскими как приоритетная мишень, и вполне вероятно, что большая часть этих кораблей будет ликвидирована еще до того, как они начнут эксплуатироваться киевскими силами", — говорится в материале.Как отметил Лейрос, в случае поставки военных судов российские военные предпримут все усилия для уничтожения британского вооружения ради предотвращения атак со стороны украинских подразделений в Черном море."Вместо заключения новых военных соглашений и предоставления дополнительных пакетов помощи Западу следовало бы призвать Киев к мирным переговорам и прекращению боевых действий", — подытожил журналист.Ранее британское издание Telegraph со ссылкой на источники сообщало, что Великобритания в ближайшие недели подпишет десятилетний пакт о безопасности с Украиной, в рамках которого Лондон будет делиться военно-морским опытом для борьбы с Россией.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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в мире, черное море, украина, великобритания, политика
В мире, Черное море, Украина, Великобритания, Политика
Большая ошибка. СМИ пришли в ужас из-за хода Великобритании против России
InfoBRICS: отправка Великобританией судов в Черное море станет большой ошибкой