https://ria.ru/20231221/universitet-1917278675.html
ВСУ нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету
ВСУ нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету - РИА Новости, 21.12.2023
ВСУ нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету
Украинские военные нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету в центре города, пострадали здания библиотеки и третьего корпуса вуза,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T16:41
2023-12-21T16:41
2023-12-21T17:04
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету в центре города, пострадали здания библиотеки и третьего корпуса вуза, передает корреспондент РИА Новости. "Горит ДонНТУ (Донецкий национальный технический университет), третий корпус. Я не знаю сколько раз прилетело, но очень много... Там еще один вахтер был, мне сказали, что он вроде живой", - рассказал очевидец происшествия Алексей. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 25 раз обстреляли территорию республики. Повреждено 7 жилых домостроения и 3 объекта гражданской инфраструктуры. Ранения различной степени тяжести получили 15 мирных жителей.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Донецк
ВСУ нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету
ВСУ ударили по Донецкому национальному техническому университету в центре города