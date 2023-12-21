https://ria.ru/20231221/universitet-1917278675.html

ВСУ нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету

ВСУ нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету - РИА Новости, 21.12.2023

ВСУ нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету

Украинские военные нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету в центре города, пострадали здания библиотеки и третьего корпуса вуза,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:41

2023-12-21T16:41

2023-12-21T17:04

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

донецк

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские военные нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету в центре города, пострадали здания библиотеки и третьего корпуса вуза, передает корреспондент РИА Новости. "Горит ДонНТУ (Донецкий национальный технический университет), третий корпус. Я не знаю сколько раз прилетело, но очень много... Там еще один вахтер был, мне сказали, что он вроде живой", - рассказал очевидец происшествия Алексей. По сообщениям Представительства ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки украинские военные 25 раз обстреляли территорию республики. Повреждено 7 жилых домостроения и 3 объекта гражданской инфраструктуры. Ранения различной степени тяжести получили 15 мирных жителей.

https://ria.ru/20231221/ataki-1917185875.html

донецкая народная республика

донецк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, вооруженные силы украины, донецк