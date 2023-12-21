https://ria.ru/20231221/umerov-1917199204.html

Минобороны Украины отрицает наличие гражданства США у семьи Умерова

Минобороны Украины отрицает наличие гражданства США у семьи Умерова - РИА Новости, 21.12.2023

Минобороны Украины отрицает наличие гражданства США у семьи Умерова

Украинское министерство обороны в Telegram-канале отрицает наличие американского гражданства у семьи главы ведомства Рустема Умерова, утверждается, что дети и... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:54

2023-12-21T13:54

2023-12-21T13:54

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украинское министерство обороны в Telegram-канале отрицает наличие американского гражданства у семьи главы ведомства Рустема Умерова, утверждается, что дети и супруга министра были вынуждены покинуть Украину в 2016 году из-за поступавших им угроз. "Дети министра (обороны Умерова - ред.) (сын - в возрасте 10 лет, дочери - 8 и 2 года) - являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова - нет... В 2016 году семья министра обороны Украины была вынуждена выехать за границу из-за покушений и угроз в результате систематической деятельности Рустема Умерова по деоккупации временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении минобороны. В ведомстве добавили, что новые паспорта дети и супруга Умерова получили в посольстве Украины в США после окончания срока действия старых. Исходя из указанного пресс-службой минобороны возраста младшей дочери Умерова, она родилась после выезда семьи с Украины в Соединенные штаты в 2016 году, а, следовательно, может иметь гражданство США. Ранее украинские СМИ сообщили, что трое детей главы минобороны Украины Рустема Умерова получили гражданство Соединенных Штатов Америки, в декларации министра за 2022 год в качестве их места проживания указаны США. В самой декларации Умерова за 2022 год, опубликованной в едином государственном реестре, в графе "гражданство" у его детей указана Украина. При этом отмечается, что документ, удостоверяющий личность, они получили в США. В качестве зарегистрированного места проживания у сына и двух дочерей Умерова - Сеида Ахмеда, Мерьем и Авы - указаны США.

https://ria.ru/20231211/god-1914669323.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, сша, рустем умеров, ситуация в днр и лнр