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Минобороны Украины отрицает наличие гражданства США у семьи Умерова - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:54 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/umerov-1917199204.html
Минобороны Украины отрицает наличие гражданства США у семьи Умерова
Минобороны Украины отрицает наличие гражданства США у семьи Умерова - РИА Новости, 21.12.2023
Минобороны Украины отрицает наличие гражданства США у семьи Умерова
Украинское министерство обороны в Telegram-канале отрицает наличие американского гражданства у семьи главы ведомства Рустема Умерова, утверждается, что дети и... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:54
2023-12-21T13:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украинское министерство обороны в Telegram-канале отрицает наличие американского гражданства у семьи главы ведомства Рустема Умерова, утверждается, что дети и супруга министра были вынуждены покинуть Украину в 2016 году из-за поступавших им угроз. "Дети министра (обороны Умерова - ред.) (сын - в возрасте 10 лет, дочери - 8 и 2 года) - являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова - нет... В 2016 году семья министра обороны Украины была вынуждена выехать за границу из-за покушений и угроз в результате систематической деятельности Рустема Умерова по деоккупации временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении минобороны. В ведомстве добавили, что новые паспорта дети и супруга Умерова получили в посольстве Украины в США после окончания срока действия старых. Исходя из указанного пресс-службой минобороны возраста младшей дочери Умерова, она родилась после выезда семьи с Украины в Соединенные штаты в 2016 году, а, следовательно, может иметь гражданство США. Ранее украинские СМИ сообщили, что трое детей главы минобороны Украины Рустема Умерова получили гражданство Соединенных Штатов Америки, в декларации министра за 2022 год в качестве их места проживания указаны США. В самой декларации Умерова за 2022 год, опубликованной в едином государственном реестре, в графе "гражданство" у его детей указана Украина. При этом отмечается, что документ, удостоверяющий личность, они получили в США. В качестве зарегистрированного места проживания у сына и двух дочерей Умерова - Сеида Ахмеда, Мерьем и Авы - указаны США.
https://ria.ru/20231211/god-1914669323.html
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в мире, украина, сша, рустем умеров, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Рустем Умеров, Ситуация в ДНР и ЛНР
Минобороны Украины отрицает наличие гражданства США у семьи Умерова

Минобороны: у детей главы ведомства Умерова есть только гражданство Украины

© AP Photo / BelTA Pool/Sergei KholodilinРустем Умеров
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / BelTA Pool/Sergei Kholodilin
Рустем Умеров. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украинское министерство обороны в Telegram-канале отрицает наличие американского гражданства у семьи главы ведомства Рустема Умерова, утверждается, что дети и супруга министра были вынуждены покинуть Украину в 2016 году из-за поступавших им угроз.
"Дети министра (обороны Умерова - ред.) (сын - в возрасте 10 лет, дочери - 8 и 2 года) - являются исключительно гражданами Украины. Гражданства других стран у членов семьи Умерова - нет... В 2016 году семья министра обороны Украины была вынуждена выехать за границу из-за покушений и угроз в результате систематической деятельности Рустема Умерова по деоккупации временно оккупированного Крыма", - говорится в сообщении минобороны. В ведомстве добавили, что новые паспорта дети и супруга Умерова получили в посольстве Украины в США после окончания срока действия старых.
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Исходя из указанного пресс-службой минобороны возраста младшей дочери Умерова, она родилась после выезда семьи с Украины в Соединенные штаты в 2016 году, а, следовательно, может иметь гражданство США.
Ранее украинские СМИ сообщили, что трое детей главы минобороны Украины Рустема Умерова получили гражданство Соединенных Штатов Америки, в декларации министра за 2022 год в качестве их места проживания указаны США.
В самой декларации Умерова за 2022 год, опубликованной в едином государственном реестре, в графе "гражданство" у его детей указана Украина. При этом отмечается, что документ, удостоверяющий личность, они получили в США. В качестве зарегистрированного места проживания у сына и двух дочерей Умерова - Сеида Ахмеда, Мерьем и Авы - указаны США.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРустем УмеровСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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