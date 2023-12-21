https://ria.ru/20231221/ukraina-1917350346.html

В США признали страшную правду об Украине

В США признали страшную правду об Украине - РИА Новости, 21.12.2023

В США признали страшную правду об Украине

Украинская нация в результате конфликта практически перестала существовать, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T21:09

2023-12-21T21:09

2023-12-21T21:09

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинская нация в результате конфликта практически перестала существовать, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х."Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии", — написал он.Макгрегор добавил, что более 14 миллионов украинцев уже покинули страну, а более 500 000 солдат ВСУ погибли.Путин сделал все возможное, чтобы избежать конфликта с США и НАТО, а Вашингтон – все, чтобы его спровоцировать, заключил эксперт.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир настанет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.

https://ria.ru/20231221/putin-1917294249.html

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в мире, россия, сша, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато