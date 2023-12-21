https://ria.ru/20231221/ukraina-1917350346.html
В США признали страшную правду об Украине
В США признали страшную правду об Украине - РИА Новости, 21.12.2023
В США признали страшную правду об Украине
Украинская нация в результате конфликта практически перестала существовать, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:09
2023-12-21T21:09
2023-12-21T21:09
в мире
россия
сша
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3d599e02bb5518300c076ca7243e0474.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинская нация в результате конфликта практически перестала существовать, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х."Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии", — написал он.Макгрегор добавил, что более 14 миллионов украинцев уже покинули страну, а более 500 000 солдат ВСУ погибли.Путин сделал все возможное, чтобы избежать конфликта с США и НАТО, а Вашингтон – все, чтобы его спровоцировать, заключил эксперт.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир настанет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231221/putin-1917294249.html
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916851731.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/09/1830139293_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f1e76357f436ffce1b6bc6abec66a27b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США признали страшную правду об Украине
Полковник Макгрегор: украинская нация практически погибла
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Украинская нация в результате конфликта практически перестала существовать, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х
.
"Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии", — написал он.
Макгрегор добавил, что более 14 миллионов украинцев уже покинули страну, а более 500 000 солдат ВСУ погибли.
Путин сделал все возможное, чтобы избежать конфликта с США и НАТО, а Вашингтон – все, чтобы его спровоцировать, заключил эксперт.
Хороший год. В США неожиданно высказались о Путине
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир настанет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции.
Россия
не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы
. По словам президента Владимира Путина
, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
СМИ: США "отшили" Украину в ООН