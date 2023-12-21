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В США признали страшную правду об Украине - РИА Новости, 21.12.2023
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21:09 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917350346.html
В США признали страшную правду об Украине
В США признали страшную правду об Украине - РИА Новости, 21.12.2023
В США признали страшную правду об Украине
Украинская нация в результате конфликта практически перестала существовать, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T21:09
2023-12-21T21:09
в мире
россия
сша
владимир путин
министерство обороны сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинская нация в результате конфликта практически перестала существовать, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х."Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии", — написал он.Макгрегор добавил, что более 14 миллионов украинцев уже покинули страну, а более 500 000 солдат ВСУ погибли.Путин сделал все возможное, чтобы избежать конфликта с США и НАТО, а Вашингтон – все, чтобы его спровоцировать, заключил эксперт.Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир настанет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции.Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
https://ria.ru/20231221/putin-1917294249.html
https://ria.ru/20231220/ukraina-1916851731.html
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в мире, россия, сша, владимир путин, министерство обороны сша, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Министерство обороны США, Вооруженные силы Украины, НАТО
В США признали страшную правду об Украине

Полковник Макгрегор: украинская нация практически погибла

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Украинская нация в результате конфликта практически перестала существовать, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своей странице в Х.
"Украинская нация фактически мертва, она находится в коматозном состоянии", — написал он.
Макгрегор добавил, что более 14 миллионов украинцев уже покинули страну, а более 500 000 солдат ВСУ погибли.
Путин сделал все возможное, чтобы избежать конфликта с США и НАТО, а Вашингтон – все, чтобы его спровоцировать, заключил эксперт.
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Хороший год. В США неожиданно высказались о Путине
Вчера, 17:08
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что мир настанет тогда, когда Россия достигнет своих целей в специальной военной операции.
Россия не раз выражала готовность к переговорам, но киевские власти на законодательном уровне ввели запрет на них. В Кремле также отмечали, что сейчас нет никаких предпосылок для перехода ситуации в мирное русло, тогда как достижение целей спецоперации остается абсолютным приоритетом для Москвы. По словам президента Владимира Путина, Россия никогда не отказывалась от диалога, но другая сторона должна сказать о своей готовности к нему напрямую.
Зал Генассамблеи Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
СМИ: США "отшили" Украину в ООН
20 декабря, 05:19
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинМинистерство обороны СШАВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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