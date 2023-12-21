https://ria.ru/20231221/ukraina-1917319805.html

Орбан заявил, что Россия не объявляла войну Украине

Орбан заявил, что Россия не объявляла войну Украине - РИА Новости, 21.12.2023

Орбан заявил, что Россия не объявляла войну Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине является специальной военной операцией, потому что Россия не объявляла Украине войну и не... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:26

2023-12-21T18:26

2023-12-21T18:26

специальная военная операция на украине

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БУДАПЕШТ, 21 дек - РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что конфликт на Украине является специальной военной операцией, потому что Россия не объявляла Украине войну и не начинала всеобщую мобилизацию. На пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года, журналисты спросили Орбана, почему в разговоре с российским президентом Владимиром Путиным в Пекине в октябре назвал конфликт на Украине специальной военной операцией. "Это специальная военная операция, потому что Россия не объявляла войну Украине... Пока что надо радоваться, что войны нет, потому что война означает всеобщую мобилизацию", - ответил он. При этом, по его словам, с точки зрения Украины конфликт является "полноценной войной", и тотальная мобилизация на Украине объявлена. Он также отметил, что пока рано говорить о конкретном содержании возможных мирных соглашений, потому что сначала необходимо договориться о прекращении огня и понять состав участников переговоров о мире. "Европе угрожает опасность, что если она не начнет переговоры, то в конце концов русские будут договариваться с американцами через голову Европы", - сказал Орбан. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Венгрия с начала конфликта последовательно выступает против санкций на российские энергоносители и отправки оружия Украине. В марте 2022 года парламент Венгрии издал указ, запрещающий поставлять оружие на Украину с территории страны. Сийярто объяснял, что Будапешт стремится обезопасить территорию Закарпатья, на которой живут этнические венгры, поскольку поставки оружия через его территорию стали бы законной военной целью. Руководство страны неоднократно подчеркивало, что Венгрия выступает за скорейшее начало мирных переговоров.

https://ria.ru/20231208/ukraina-1914609580.html

https://ria.ru/20230518/ukraina-1872492144.html

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Кирилл Волков

в мире, украина, россия, венгрия, виктор орбан, ситуация в днр и лнр