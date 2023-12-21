https://ria.ru/20231221/ukraina-1917304134.html
СНБО Украины заявил, что новая мобилизация займет минимум год
СНБО Украины заявил, что новая мобилизация займет минимум год - РИА Новости, 21.12.2023
СНБО Украины заявил, что новая мобилизация займет минимум год
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что мобилизация в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек займет как минимум... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:34
2023-12-21T17:34
2023-12-21T17:34
специальная военная операция на украине
в мире
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алексей данилов
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что мобилизация в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек займет как минимум год. Как сообщало ранее в четверг издание "Украинские новости" со ссылкой на Данилова, власти Украины в ближайшее время определятся по вопросу мобилизации в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек. "Те люди, которые находятся на линии фронта, их надо периодически сменять, давать им отдыхать, делать ротацию. Имейте в виду, что эта цифра (500 тысяч человек – ред.) не одноразовая, и призыв не будет осуществляться за день или месяц, она будет растянута как минимум на год, чтоб у нас была системная работа", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада". Касаясь средств, которые потребуются на мобилизацию, Данилов отметил, что эти деньги в основном пойдут на заработную плату военным. "Если человек находится на первой линии фронта, та заработная плата, которую он получает, составляет более 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) в месяц. Умножьте на 12 и поймете, о чем идет речь, очень простая математика", - подчеркнул Данилов. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин ранее сообщал, что мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917267121.html
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917165683.html
https://ria.ru/20231220/vsu-1916983944.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Ситуация в ДНР и ЛНР
СНБО Украины заявил, что новая мобилизация займет минимум год
Данилов: мобилизация еще 500 тысяч человек в ВСУ займет минимум год
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что мобилизация в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек займет как минимум год.
Как сообщало ранее в четверг издание "Украинские новости" со ссылкой на Данилова, власти Украины в ближайшее время определятся по вопросу мобилизации в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек.
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"Те люди, которые находятся на линии фронта, их надо периодически сменять, давать им отдыхать, делать ротацию. Имейте в виду, что эта цифра (500 тысяч человек – ред.) не одноразовая, и призыв не будет осуществляться за день или месяц, она будет растянута как минимум на год, чтоб у нас была системная работа", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада".
Касаясь средств, которые потребуются на мобилизацию, Данилов отметил, что эти деньги в основном пойдут на заработную плату военным. "Если человек находится на первой линии фронта, та заработная плата, которую он получает, составляет более 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) в месяц. Умножьте на 12 и поймете, о чем идет речь, очень простая математика", - подчеркнул Данилов.
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на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов).
Член комитета Верховной рады
по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин ранее сообщал, что мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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