https://ria.ru/20231221/ukraina-1917304134.html

СНБО Украины заявил, что новая мобилизация займет минимум год

СНБО Украины заявил, что новая мобилизация займет минимум год - РИА Новости, 21.12.2023

СНБО Украины заявил, что новая мобилизация займет минимум год

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что мобилизация в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек займет как минимум... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:34

2023-12-21T17:34

2023-12-21T17:34

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил в четверг, что мобилизация в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек займет как минимум год. Как сообщало ранее в четверг издание "Украинские новости" со ссылкой на Данилова, власти Украины в ближайшее время определятся по вопросу мобилизации в ряды ВСУ еще 500 тысяч человек. "Те люди, которые находятся на линии фронта, их надо периодически сменять, давать им отдыхать, делать ротацию. Имейте в виду, что эта цифра (500 тысяч человек – ред.) не одноразовая, и призыв не будет осуществляться за день или месяц, она будет растянута как минимум на год, чтоб у нас была системная работа", - сказал Данилов в эфире телеканала "Рада". Касаясь средств, которые потребуются на мобилизацию, Данилов отметил, что эти деньги в основном пойдут на заработную плату военным. "Если человек находится на первой линии фронта, та заработная плата, которую он получает, составляет более 100 тысяч гривен (2,6 тысячи долларов) в месяц. Умножьте на 12 и поймете, о чем идет речь, очень простая математика", - подчеркнул Данилов. Владимир Зеленский на пресс-конференции 19 декабря впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Сергей Рахманин ранее сообщал, что мобилизация на Украине будет усилена, в том числе из-за потерь на фронте. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917267121.html

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917165683.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, ситуация в днр и лнр