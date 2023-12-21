https://ria.ru/20231221/ukraina-1917300642.html

СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией

СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией - РИА Новости, 21.12.2023

СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T17:24

2023-12-21T17:24

2023-12-21T17:24

специальная военная операция на украине

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алексей данилов

вооруженные силы украины

совет национальной безопасности и обороны украины

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных, - по его мнению, в конфликте должны принимать участие все граждане страны. "То успокоение, когда определенное время считалось, что война - это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью... прошло, Это надо заканчивать, так не работает… Все должны принимать в этом (конфликте) участие, а не выборочно – кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала "Рада". Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: он сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Ранее в четверг издание "Украинские новости" со ссылкой на Данилова сообщало, что Киев скоро определится по вопросу мобилизации в ВСУ 500 тысяч человек. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917267121.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, ситуация в днр и лнр