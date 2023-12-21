Рейтинг@Mail.ru
СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:24 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917300642.html
СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией
СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией - РИА Новости, 21.12.2023
СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T17:24
2023-12-21T17:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
алексей данилов
вооруженные силы украины
совет национальной безопасности и обороны украины
россия
ситуация в днр и лнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_0:139:2801:1715_1920x0_80_0_0_1ed9fafcde01d6cb8b0d2f819f7aba06.jpg
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных, - по его мнению, в конфликте должны принимать участие все граждане страны. "То успокоение, когда определенное время считалось, что война - это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью... прошло, Это надо заканчивать, так не работает… Все должны принимать в этом (конфликте) участие, а не выборочно – кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала "Рада". Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: он сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Ранее в четверг издание "Украинские новости" со ссылкой на Данилова сообщало, что Киев скоро определится по вопросу мобилизации в ВСУ 500 тысяч человек. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917267121.html
https://ria.ru/20231018/kiev-1903469830.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0c/1895885160_72:0:2801:2047_1920x0_80_0_0_e527d9cedc7c655e5b330eb8c1da11ca.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, алексей данилов, вооруженные силы украины, совет национальной безопасности и обороны украины, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Алексей Данилов, Вооруженные силы Украины, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
СНБО призвал всех украинцев участвовать в конфликте с Россией

Данилов: в конфликте против России должны участвовать все граждане Украины

© AP Photo / Efrem LukatskyСекретарь СНБО Украины Алексей Данилов 
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов  - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что пора заканчивать с отношением к конфликту с Россией как исключительно к делу военных, - по его мнению, в конфликте должны принимать участие все граждане страны.
"То успокоение, когда определенное время считалось, что война - это сугубо дело военных, а остальная страна может жить своей жизнью... прошло, Это надо заканчивать, так не работает… Все должны принимать в этом (конфликте) участие, а не выборочно – кто-то воюет, а кто-то фишками в казино кидается. Это не про справедливость", - сказал Данилов в эфире украинского телеканала "Рада".
Одесса - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
В Одессе сотрудники военкомата пытались забрать мужчину, приехав на скорой
Вчера, 16:32
Накануне Владимир Зеленский на пресс-конференции впервые с цифрами затронул тему новой масштабной мобилизации: он сообщил, что к нему обратились из Генерального штаба ВСУ с просьбой мобилизовать дополнительно еще 450-500 тысяч человек. Мобилизация в таком виде, по словам Зеленского, обойдется Украине в 500 миллиардов гривен (13,4 миллиарда долларов). Ранее в четверг издание "Украинские новости" со ссылкой на Данилова сообщало, что Киев скоро определится по вопросу мобилизации в ВСУ 500 тысяч человек.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Противотанковые заграждения на окраине Киева - РИА Новости, 1920, 18.10.2023
Киев придумал, кто победит Россию после гибели ВСУ
18 октября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАлексей ДаниловВооруженные силы УкраиныСовет национальной безопасности и обороны УкраиныРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала