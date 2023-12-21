https://ria.ru/20231221/ukraina-1917267121.html

В Одессе сотрудники военкомата пытались забрать мужчину, приехав на скорой

В Одессе сотрудники военкомата пытались забрать мужчину, приехав на скорой - РИА Новости, 21.12.2023

В Одессе сотрудники военкомата пытались забрать мужчину, приехав на скорой

Представители военкомата в Одессе пытались силой забрать мужчину призывного возраста, "запаковав" его в автомобиль скорой помощи, "операцию" сорвала спутница... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:32

2023-12-21T16:32

2023-12-21T16:32

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Представители военкомата в Одессе пытались силой забрать мужчину призывного возраста, "запаковав" его в автомобиль скорой помощи, "операцию" сорвала спутница несостоявшегося солдата, сообщает украинское издание "Страна.ua". "Видео очередного конфликта с военкомами в Одессе публикуют местные паблики. Судя по кадрам, сотрудники... (военкомата) приехали на машине скорой помощи и запаковали туда мужчину. Женщина бросалась в открытый салон, пытаясь его оттуда вытащить. В итоге их обоих отпустили", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания. На сопровождающей публикацию видеозаписи трое мужчин в военной форме затолкали призывника в скорую помощь. Женщина, которая была вместе в мужчиной, несколько раз пыталась попасть в салон автомобиля, каждый раз ее выталкивали представители военкомата. При последней попытке она схватилась двумя руками за поручень автомобиля и бежала рядом со скорой, которая набирала скорость. При этом двери в автомобиль военные максимально закрыли, явно прижав ей руки. Свидетели инцидента начали кричать, что женщина может погибнуть. В итоге военные отпустили свою "добычу" и уехали ни с чем. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231219/vsu-1916809755.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, одесса, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр