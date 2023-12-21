https://ria.ru/20231221/ukraina-1917253834.html

Минобороны Украины пожаловалось на немецкое СМИ из-за интервью с министром

Минобороны Украины пожаловалось на немецкое СМИ из-за интервью с министром - РИА Новости, 21.12.2023

Минобороны Украины пожаловалось на немецкое СМИ из-за интервью с министром

Немецкое издание Bild извратило слова министра обороны страны Рустема Умерова о Крыме, заявил спикер украинского ведомства Илларион Павлюк. Его слова приводит... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T16:15

2023-12-21T16:15

2023-12-21T16:25

в мире

украина

киев

рустем умеров

дмитрий медведев

вооруженные силы украины

юрий гемпель

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Немецкое издание Bild извратило слова министра обороны страны Рустема Умерова о Крыме, заявил спикер украинского ведомства Илларион Павлюк. Его слова приводит Страна.ua.Ранее Bild опубликовало интервью с Умеровым, в котором тот заявил, что Украина намерена захватить Крым в 2024 году."По словам спикера МО Иллариона Павлюка, который присутствовал на интервью, Умеров только сказал, что Крым "на 100%" будет освобожден. Но не говорил, что это произойдет в следующем году. И вообще не называл никаких сроков", — сообщила Страна.ua.Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель назвал очередные угрозы Умерова проявлением шизофрении и попыткой обмануть западных спонсоров."Но долго дурить голову Западу не удастся. Развязка очень близка. И, скорее всего, в 2024 году вряд ли останется сама Украина как государство", — подчеркнул Гемпель.Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов назвал заявление министра обороны Украины профанацией и ложью. По его словам, на данный момент оборона ВСУ прорвана во многих местах. "Если бы Умерова заботила судьба Украины, он бы рассказал зарубежным журналистам о тех огромных безвозвратных потерях личного состава, которые они понесли во время так называемого контрнаступления", — сказал депутат.В ответ на угрозы представителей киевского режима относительно российского региона зампред Совета безопасности Дмитрий Медведев заявлял, что возможная атака на Крым будет означать эскалацию конфликта. Он призвал Киев понять, что такие атаки встретят "неизбежное возмездие" с использованием любых видов оружия. В Крыму называли планы Киева атаковать авантюрой Запада, она станет колоссальной трагедией для Украины.Кроме того, так называемое "контрнаступление" Киева уже признано провальным. Главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный в интервью Economist признал тупиковую ситуацию в конфликте и заявил, что не надеется на прорыв, хотя по "учебникам НАТО" ВСУ должны были уже "повоевать" в Крыму.

https://ria.ru/20231219/ukraina-1916743637.html

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в мире, украина, киев, рустем умеров, дмитрий медведев, вооруженные силы украины, юрий гемпель