https://ria.ru/20231221/ukraina-1917203950.html

На Украине рассказали о случаях фиктивных браков ради выезда за границу

На Украине рассказали о случаях фиктивных браков ради выезда за границу - РИА Новости, 21.12.2023

На Украине рассказали о случаях фиктивных браков ради выезда за границу

Мужчины призывного возраста на Украине все чаще стали заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными, сообщил представитель Западного... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:16

2023-12-21T14:16

2023-12-21T14:16

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Мужчины призывного возраста на Украине все чаще стали заключать фиктивные браки с женщинами с инвалидностью и многодетными, сообщил представитель Западного регионального управления украинской Госпогранслужбы страны Игорь Матвийчук. Накануне он сообщал, что на Украине за сутки выдается около 6 тысяч разрешений на выезд из страны мужчин призывного возраста. Среди них около 45% водители грузовиков и около 15% - инвалиды и сопровождающие. "Наблюдаем в последнее время увеличение случаев фиктивных браков с лицами с инвалидностью и с многодетными женщинами, у которых несовершеннолетние дети", - сказал Матвийчук на брифинге, опубликованном в социальной сети.Он также рассказал, что один из призывников подделал медицинские документы об изменении пола, чтобы уехать с Украины. "Такой интересный случай был – подделка медицинских документов. Мужчина призывного возраста утверждал и затем официально получил в органах ЗАГС справку, изменившую пол на женский. Был Антон, а стал Тоня", – добавил Матвийчук, отметив, что при этом пол мужчина не менял, только изменил медицинские документы. Украинское издание "Страна.ua" в январе сообщало, что на Украине появились посредники, которые за две-три тысячи долларов помогают желающим с поиском "невест". При этом женщины, участвующие в схеме, получают заметно меньше: от 500 до 1 тысячи долларов. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20231216/lvov-1916227507.html

https://ria.ru/20231208/vsu-1914542448.html

https://ria.ru/20231213/evropa-1915267255.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр