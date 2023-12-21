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СМИ сообщили, что дети министра обороны Украины стали гражданами США - РИА Новости, 21.12.2023
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13:09 21.12.2023 (обновлено: 14:32 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917185508.html
СМИ сообщили, что дети министра обороны Украины стали гражданами США
СМИ сообщили, что дети министра обороны Украины стали гражданами США - РИА Новости, 21.12.2023
СМИ сообщили, что дети министра обороны Украины стали гражданами США
Трое детей главы Минобороны Украины Рустема Умерова получили гражданство США, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:09
2023-12-21T14:32
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Трое детей главы Минобороны Украины Рустема Умерова получили гражданство США, сообщило издание "Страна.ua".&quot;К слову о министре обороны Умерове, который хочет &quot;попросить&quot; украинцев за границей пойти служить в армию. Трое его детей стали гражданами США&quot;, — говорится в публикации.При этом агентство УНИАН утверждает, что эта информация пока не подтверждена. По данным СМИ, дети министра получили в Штатах украинские паспорта.В свою очередь, издание "Страна.ua" отметило, что даже если они не являются гражданами США, а только получили там украинский паспорт, это показывает, что "дети министра обороны, который хочет мобилизовать в армию живущих за границей украинцев, сами живут (или, по крайней мере, в 2022 году жили) за пределами Украины". В декларации Умерова за 2022-й, опубликованной в едином государственном реестре, в графе "гражданство" у его детей указана Украина. При этом отмечается, что документ, удостоверяющий личность, они получили в США. В качестве зарегистрированного места проживания у сына и двух дочерей Умерова — Сеида Ахмеда, Мерьем и Авы — указаны Соединенные Штаты. Дата рождения детей скрыта.
https://ria.ru/20231128/reznikov-1912339550.html
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в мире, сша, украина, рустем умеров
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Рустем Умеров
СМИ сообщили, что дети министра обороны Украины стали гражданами США

Страна.ua: дети министра обороны Украины Умерова получили гражданство США

© ANDRII NESTERENKOРустем Умеров
Рустем Умеров
© ANDRII NESTERENKO
Рустем Умеров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Трое детей главы Минобороны Украины Рустема Умерова получили гражданство США, сообщило издание "Страна.ua".
«

"К слову о министре обороны Умерове, который хочет "попросить" украинцев за границей пойти служить в армию. Трое его детей стали гражданами США", — говорится в публикации.

Умеров в недавнем интервью изданию Bild сообщил, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших Украину.

При этом агентство УНИАН утверждает, что эта информация пока не подтверждена. По данным СМИ, дети министра получили в Штатах украинские паспорта.
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В свою очередь, издание "Страна.ua" отметило, что даже если они не являются гражданами США, а только получили там украинский паспорт, это показывает, что "дети министра обороны, который хочет мобилизовать в армию живущих за границей украинцев, сами живут (или, по крайней мере, в 2022 году жили) за пределами Украины".
В декларации Умерова за 2022-й, опубликованной в едином государственном реестре, в графе "гражданство" у его детей указана Украина. При этом отмечается, что документ, удостоверяющий личность, они получили в США. В качестве зарегистрированного места проживания у сына и двух дочерей Умерова — Сеида Ахмеда, Мерьем и Авы — указаны Соединенные Штаты. Дата рождения детей скрыта.
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