https://ria.ru/20231221/ukraina-1917185508.html

СМИ сообщили, что дети министра обороны Украины стали гражданами США

СМИ сообщили, что дети министра обороны Украины стали гражданами США - РИА Новости, 21.12.2023

СМИ сообщили, что дети министра обороны Украины стали гражданами США

Трое детей главы Минобороны Украины Рустема Умерова получили гражданство США, сообщило издание "Страна.ua". РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:09

2023-12-21T13:09

2023-12-21T14:32

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Трое детей главы Минобороны Украины Рустема Умерова получили гражданство США, сообщило издание "Страна.ua"."К слову о министре обороны Умерове, который хочет "попросить" украинцев за границей пойти служить в армию. Трое его детей стали гражданами США", — говорится в публикации.При этом агентство УНИАН утверждает, что эта информация пока не подтверждена. По данным СМИ, дети министра получили в Штатах украинские паспорта.В свою очередь, издание "Страна.ua" отметило, что даже если они не являются гражданами США, а только получили там украинский паспорт, это показывает, что "дети министра обороны, который хочет мобилизовать в армию живущих за границей украинцев, сами живут (или, по крайней мере, в 2022 году жили) за пределами Украины". В декларации Умерова за 2022-й, опубликованной в едином государственном реестре, в графе "гражданство" у его детей указана Украина. При этом отмечается, что документ, удостоверяющий личность, они получили в США. В качестве зарегистрированного места проживания у сына и двух дочерей Умерова — Сеида Ахмеда, Мерьем и Авы — указаны Соединенные Штаты. Дата рождения детей скрыта.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, сша, украина, рустем умеров