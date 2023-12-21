https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html

Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов

Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023

Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов

Киевский режим, не имея возможности достичь своих целей на поле боя, продолжает террористические акты при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:03

2023-12-21T13:03

2023-12-21T13:03

специальная военная операция на украине

в мире

киев

валерий герасимов

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/06/1901000487_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_949ed08bf0e3a98394f8e12307c4b2d0.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Киевский режим, не имея возможности достичь своих целей на поле боя, продолжает террористические акты при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб, заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Киевский режим, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы, которые осуществляются при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

https://ria.ru/20231221/doverie-1917177372.html

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, киев, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины