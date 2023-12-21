https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов
Киевский режим, не имея возможности достичь своих целей на поле боя, продолжает террористические акты при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:03
2023-12-21T13:03
2023-12-21T13:03
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валерий герасимов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Киевский режим, не имея возможности достичь своих целей на поле боя, продолжает террористические акты при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб, заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Киевский режим, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы, которые осуществляются при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, киев, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов
Герасимов: Киев, не достигая целей в бою, продолжает теракты с согласия Запада