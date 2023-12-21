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Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:03 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917183522.html
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов - РИА Новости, 21.12.2023
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов
Киевский режим, не имея возможности достичь своих целей на поле боя, продолжает террористические акты при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:03
2023-12-21T13:03
специальная военная операция на украине
в мире
киев
валерий герасимов
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Киевский режим, не имея возможности достичь своих целей на поле боя, продолжает террористические акты при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб, заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Киевский режим, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы, которые осуществляются при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
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в мире, киев, валерий герасимов, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Валерий Герасимов, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Киев продолжает теракты с согласия Запада, заявил Герасимов

Герасимов: Киев, не достигая целей в бою, продолжает теракты с согласия Запада

© AP Photo / Alex BabenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Alex Babenko
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Киевский режим, не имея возможности достичь своих целей на поле боя, продолжает террористические акты при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб, заявил начальник Генштаба ВС РФ - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Киевский режим, видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжает применять террористические методы борьбы, которые осуществляются при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.
Монумент Родина-мать в Киеве с обновленным гербом - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Вчера, 12:30
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКиевВалерий ГерасимовВооруженные силы РФВооруженные силы Украины
 
 
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