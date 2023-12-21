https://ria.ru/20231221/ukraina-1917165683.html

Министр обороны Украины предложил мобилизовать уехавших из страны мужчин

Министр обороны Украины предложил мобилизовать уехавших из страны мужчин - РИА Новости, 21.12.2023

Министр обороны Украины предложил мобилизовать уехавших из страны мужчин

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:49

2023-12-21T11:49

2023-12-21T11:49

специальная военная операция на украине

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рустем умеров

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ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил в интервью изданию Bild, что хотел бы мобилизовать граждан, покинувших страну. "Мы хотим справедливости для всех, потому что речь идет о нашей собственной стране. Мы направим им приглашение", - сказал Умеров. По его словам, приглашение явиться в призывной пункт должны получить все проживающие за рубежом мужчины возрастом от 25 до 60 лет. Кроме того, Умеров пригрозил санкциями тем, кто этого не сделает. "Мы все еще обсуждаем, что должно произойти, если они не придут добровольно", - сказал министр. Умеров подчеркнул, что у него нет симпатии к людям, отказывающимся от военной службы по своим убеждениям. "Защищать свою страну и служить своей стране - это не наказание. Это честь", - добавил он. Ранее в декабре депутат немецкого парламента от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС), член комитета по международным делам Родерих Кизеветтер заявил, что из украинских уклонистов в Германии можно было бы сформировать 10 дивизий.

https://ria.ru/20231220/ukraina-1917044213.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, рустем умеров, германия, вооруженные силы украины, ситуация в днр и лнр