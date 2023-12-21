https://ria.ru/20231221/ukraina-1917132565.html

В Bloomberg предсказали скверный год для Украины

В Bloomberg предсказали скверный год для Украины - РИА Новости, 21.12.2023

В Bloomberg предсказали скверный год для Украины

Для Украины 2024 год обещает быть скверным, ВСУ на фоне провалившегося контрнаступления истощены, встает вопрос, сможет ли Киев удержаться, пишет колумнист... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:57

2023-12-21T08:57

2023-12-21T09:19

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россия

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владимир путин

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в мире

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Для Украины 2024 год обещает быть скверным, ВСУ на фоне провалившегося контрнаступления истощены, встает вопрос, сможет ли Киев удержаться, пишет колумнист агентства Bloomberg Хэл Брэндс. "Следующий год обещает быть скверным для Украины. Широко разрекламированное контрнаступление закончилось разочарованием. Ее силы окровавлены и истощены. В американской прессе, ожидаемо, раздаются упреки о том, виноваты ли в этой неудаче украинская трусливость или жадность Запада", - пишет автор статьи. По мнению Брэндса, даже если Украина получит крупную помощь от США в 2024 году, ей, вероятно, все равно придется экономить свои силы и "готовиться к следующему большому рывку – возможно, последнему большому рывку – в 2025 году". "В 2023 году вопрос заключался в том, сколько земли может освободить Украина? Вопрос на 2024 год: сможет ли Украина удержаться?" - отмечает автор. Президент РФ Владимир Путин, говоря о специальной военной операции, в ходе большой ежегодной пресс-конференции и прямой линии заявил, что "победа будет за нами", а мир будет тогда, когда Россия достигнет своих целей в СВО. По его словам, Киев пихает своих людей на истребление, сами украинские военные говорят - это дорога в один конец. Запад дал Украине все, что обещал, даже больше, но мы уничтожили уже 747 танков и 2,3 тысячи бронемашин с начала "контрнаступления" Киева, сказал ранее Путин, добавив, что Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что в США знают, что Украина не сможет победить в вооруженном конфликте с РФ. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ.

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Варвара Скокшина

украина, россия, киев, владимир путин, дмитрий песков, вооруженные силы украины, нато, в мире