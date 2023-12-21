https://ria.ru/20231221/ukraina-1917128162.html

Депутат предложил США внести правки в план по Украине и отстать от нее

Депутат предложил США внести правки в план по Украине и отстать от нее - РИА Новости, 21.12.2023

Депутат предложил США внести правки в план по Украине и отстать от нее

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил США внести правки в план по Украине, обозначив, что ее развитие возможно только вместе с Россией. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T07:43

2023-12-21T07:43

2023-12-21T07:43

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет предложил США внести правки в план по Украине, обозначив, что ее развитие возможно только вместе с Россией. Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что у Вашингтона есть "очень четкий план" развития Украины, при котором ей не придется помогать так же, как сейчас. "США стоит уже на старте внести правки в свой план и четко обозначить, что развитие Украины возможно только вместе или в составе России. Ну а вторым пунктом извиниться перед украинским нардом за все годы западной экспансии и навсегда оставить в покое Украину", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, США в лице Блинкена похожи на врача-шарлатана, который сначала залечил абсолютно здорового, но очень наивного пациента, усадив его в инвалидное кресло, а после сулит хорошее и безоблачное будущее. "США заразили Украину нацизмом в своем стремлении создать антиРоссию. Теперь Украине нужна долгая терапия, реабилитация и восстановление. И исторически сложилось, что подставить больному свое плечо способна и готова только сердобольная Россия, только она способна спасти больную соседнюю страну и братский народ от незавидного конца", - считает депутат.

https://ria.ru/20231220/plan-1917078570.html

https://ria.ru/20231219/pomosch-1916824382.html

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украина, сша, россия, михаил шеремет, энтони блинкен, в мире