https://ria.ru/20231221/ukaz-1917184247.html

Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут поддержку

Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут поддержку - РИА Новости, 21.12.2023

Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут поддержку

Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут материальную поддержку, соответствующий указ подписал Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:06

2023-12-21T13:06

2023-12-21T13:51

владимир путин

украина

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут материальную поддержку, соответствующий указ подписал Владимир Путин."Осуществлять с 1 января 2024 года единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию)", — говорится в документе.Речь идет о жителях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также территорий других регионов России, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.Выплату может получить один из родителей или законных представителей ребенка, либо сам пострадавший, если он достиг 18-летнего возраста. "Право на единовременную выплату возникает в случае, если пострадавший ребенок является гражданином Российской Федерации, постоянно проживает на территории Российской Федерации и получил после 18 февраля 2022 года увечье", — гласит президентский указ.Пособие назначает и выплачивает Фонд пенсионного и социального страхования, для оформления нужно будет предоставить документы, список которых определит правительство.Эту выплату не будут учитывать при назначении других мер социальной поддержки.

https://ria.ru/20231016/pensii-1903178416.html

украина

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, украина