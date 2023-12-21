https://ria.ru/20231221/ukaz-1917184247.html
Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут поддержку
Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут поддержку - РИА Новости, 21.12.2023
Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут поддержку
Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут материальную поддержку, соответствующий указ подписал Владимир Путин. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:06
2023-12-21T13:06
2023-12-21T13:51
владимир путин
украина
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут материальную поддержку, соответствующий указ подписал Владимир Путин."Осуществлять с 1 января 2024 года единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию)", — говорится в документе.Речь идет о жителях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также территорий других регионов России, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.Выплату может получить один из родителей или законных представителей ребенка, либо сам пострадавший, если он достиг 18-летнего возраста. "Право на единовременную выплату возникает в случае, если пострадавший ребенок является гражданином Российской Федерации, постоянно проживает на территории Российской Федерации и получил после 18 февраля 2022 года увечье", — гласит президентский указ.Пособие назначает и выплачивает Фонд пенсионного и социального страхования, для оформления нужно будет предоставить документы, список которых определит правительство.Эту выплату не будут учитывать при назначении других мер социальной поддержки.
https://ria.ru/20231016/pensii-1903178416.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, украина
Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут поддержку
Путин подписал указ о поддержке семей с детьми, пострадавшими от агрессии Киева
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Семьям с детьми, пострадавшими от агрессии Украины, окажут материальную поддержку, соответствующий указ
подписал Владимир Путин.
«
"Осуществлять с 1 января 2024 года единовременную выплату в размере 100 000 рублей на ребенка, получившего в возрасте до 18 лет увечье (ранение, травму, контузию)", — говорится в документе.
Речь идет о жителях Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также территорий других регионов России, прилегающих к районам проведения специальной военной операции.
Выплату может получить один из родителей или законных представителей ребенка, либо сам пострадавший, если он достиг 18-летнего возраста.
«
"Право на единовременную выплату возникает в случае, если пострадавший ребенок является гражданином Российской Федерации, постоянно проживает на территории Российской Федерации и получил после 18 февраля 2022 года увечье", — гласит президентский указ.
Пособие назначает и выплачивает Фонд пенсионного и социального страхования, для оформления нужно будет предоставить документы, список которых определит правительство.
Эту выплату не будут учитывать при назначении других мер социальной поддержки.
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