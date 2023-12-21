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Все будет под угрозой. СМИ сообщили о грядущей катастрофе для Украины - РИА Новости, 21.12.2023
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11:24 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/ugroza-1917160355.html
Все будет под угрозой. СМИ сообщили о грядущей катастрофе для Украины
Все будет под угрозой. СМИ сообщили о грядущей катастрофе для Украины - РИА Новости, 21.12.2023
Все будет под угрозой. СМИ сообщили о грядущей катастрофе для Украины
Победа Дональда Трампа на президентских выборах США в 2024 году будет катастрофой для Украины, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:24
2023-12-21T11:24
в мире
сша
украина
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
политика
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах США в 2024 году будет катастрофой для Украины, пишет Foreign Policy.&quot;Второй срок Трампа на посту президента будет угрозой не только американской демократии, но и всему глобальному мировому порядку, и последствия для Украины могут быть катастрофическими&quot;, — говорится в материале.Как указали, журналисты, после возвращения к власти в случае победы на президентских выборах в следующем году американский политик может лишить Украину крайне необходимой помощи США.Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы.Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика
В мире, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Политика
Все будет под угрозой. СМИ сообщили о грядущей катастрофе для Украины

FP: возможная победа Трампа на выборах будет катастрофой для Украины

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные эвакуируют раненого
Украинские военные эвакуируют раненого - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные эвакуируют раненого. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах США в 2024 году будет катастрофой для Украины, пишет Foreign Policy.
«

"Второй срок Трампа на посту президента будет угрозой не только американской демократии, но и всему глобальному мировому порядку, и последствия для Украины могут быть катастрофическими", — говорится в материале.

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Как указали, журналисты, после возвращения к власти в случае победы на президентских выборах в следующем году американский политик может лишить Украину крайне необходимой помощи США.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы.
Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
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В миреСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПолитика
 
 
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