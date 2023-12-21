https://ria.ru/20231221/ugroza-1917160355.html

Все будет под угрозой. СМИ сообщили о грядущей катастрофе для Украины

Все будет под угрозой. СМИ сообщили о грядущей катастрофе для Украины - РИА Новости, 21.12.2023

Все будет под угрозой. СМИ сообщили о грядущей катастрофе для Украины

Победа Дональда Трампа на президентских выборах США в 2024 году будет катастрофой для Украины, пишет Foreign Policy. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:24

2023-12-21T11:24

2023-12-21T11:24

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Победа Дональда Трампа на президентских выборах США в 2024 году будет катастрофой для Украины, пишет Foreign Policy."Второй срок Трампа на посту президента будет угрозой не только американской демократии, но и всему глобальному мировому порядку, и последствия для Украины могут быть катастрофическими", — говорится в материале.Как указали, журналисты, после возвращения к власти в случае победы на президентских выборах в следующем году американский политик может лишить Украину крайне необходимой помощи США.Ранее президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции озвучил опасения, что в случае избрания президентом США Дональда Трампа, американская политика станет "более экономной" и ориентированной на внутренние проблемы.Ранее газета Washington Post писала, что интерес конгресса США к финансированию Киева стал ниже, чем когда-либо, а растущая конкуренция со стороны других приоритетов нацбезопасности, включая Израиль и южную границу, может предвещать конец американской помощи. Американская газета Daily Beast, в свою очередь, писала, что в ВСУ боятся, что на фоне ослабления внимания Запада из-за конфликта на Ближнем Востоке им придется отступить, возможно, даже до Львова. По информации издания, также существуют опасения, что ВСУ придется нормировать использование припасов в случае дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

https://ria.ru/20231221/general-1917146325.html

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в мире, сша, украина, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, политика