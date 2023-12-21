https://ria.ru/20231221/uchet-1917143062.html

Сведения для воинского учета можно будет предоставлять через госсистему

Сведения для воинского учета можно будет предоставлять через госсистему - РИА Новости, 21.12.2023

Сведения для воинского учета можно будет предоставлять через госсистему

Путин поручил обеспечить возможность предоставления работодателями сведений для воинского учета с использованием информационной госсистемы, соответствующее... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T10:18

2023-12-21T10:18

2023-12-21T10:18

россия

владимир путин

безопасность

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Путин поручил обеспечить возможность предоставления работодателями сведений для воинского учета с использованием информационной госсистемы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению: возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы", - говорится в поручении. Его необходимо выполнить до 15 января 2024 года.

https://ria.ru/20231221/povestki-1917141518.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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Варвара Скокшина

россия, владимир путин, безопасность