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Сведения для воинского учета можно будет предоставлять через госсистему - РИА Новости, 21.12.2023
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10:18 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/uchet-1917143062.html
Сведения для воинского учета можно будет предоставлять через госсистему
Сведения для воинского учета можно будет предоставлять через госсистему - РИА Новости, 21.12.2023
Сведения для воинского учета можно будет предоставлять через госсистему
Путин поручил обеспечить возможность предоставления работодателями сведений для воинского учета с использованием информационной госсистемы, соответствующее... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T10:18
2023-12-21T10:18
россия
владимир путин
безопасность
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Путин поручил обеспечить возможность предоставления работодателями сведений для воинского учета с использованием информационной госсистемы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля. "Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению: возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы", - говорится в поручении. Его необходимо выполнить до 15 января 2024 года.
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россия, владимир путин, безопасность
Россия, Владимир Путин, Безопасность
Сведения для воинского учета можно будет предоставлять через госсистему

Работодатели смогут предоставлять сведения для воинского учета через госсистему

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Путин поручил обеспечить возможность предоставления работодателями сведений для воинского учета с использованием информационной госсистемы, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
"Минобороны России совместно с Минцифры России с учетом ранее данных поручений организовать работу по обеспечению: возможности предоставления работодателями сведений, необходимых для осуществления воинского учета, с использованием государственной информационной системы", - говорится в поручении.
Его необходимо выполнить до 15 января 2024 года.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
Путин поручил организовать работу по формированию электронных повесток
10:11
 
РоссияВладимир ПутинБезопасность
 
 
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