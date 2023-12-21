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Герасимов рассказал об учениях НАТО у западных границ России - РИА Новости, 21.12.2023
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12:53 21.12.2023 (обновлено: 12:54 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/ucheniya-1917181085.html
Герасимов рассказал об учениях НАТО у западных границ России
Герасимов рассказал об учениях НАТО у западных границ России - РИА Новости, 21.12.2023
Герасимов рассказал об учениях НАТО у западных границ России
Ежегодно у западных границ РФ проводится около 40 крупных учений НАТО, чьи сценарии основываются на вооруженном противоборстве с Россией, Запад стремится... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:53
2023-12-21T12:54
валерий герасимов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ежегодно у западных границ РФ проводится около 40 крупных учений НАТО, чьи сценарии основываются на вооруженном противоборстве с Россией, Запад стремится поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье, Закавказье и Средней Азии, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Сохраняется высокая интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых ОВС НАТО. Ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с нашей страной. Все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в альянс", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году. Он заявил, что Запад стремится создавать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане.
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валерий герасимов, нато, россия, в мире
Валерий Герасимов, НАТО, Россия, В мире
Герасимов рассказал об учениях НАТО у западных границ России

Герасимов: у западных границ РФ ежегодно проводятся около 40 крупных учений НАТО

© AP Photo / Virginia MayoЗдание штаб-квартиры НАТО
Здание штаб-квартиры НАТО - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Virginia Mayo
Здание штаб-квартиры НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Ежегодно у западных границ РФ проводится около 40 крупных учений НАТО, чьи сценарии основываются на вооруженном противоборстве с Россией, Запад стремится поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье, Закавказье и Средней Азии, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Сохраняется высокая интенсивность мероприятий оперативной и боевой подготовки, проводимых ОВС НАТО. Ежегодно у западных границ России проводится около 40 крупных учений, сценарии которых основываются на вооруженном противоборстве с нашей страной. Все чаще к ним привлекаются государства, не входящие в альянс", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
Он заявил, что Запад стремится создавать новые горячие точки и поддерживать конфликты на Балканах, в Приднестровье и Закавказье, Средней Азии и Афганистане.
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