https://ria.ru/20231221/tver-1917327496.html

Руденя: стремимся, чтобы Тверь стала культурной столицей ЦФО

Руденя: стремимся, чтобы Тверь стала культурной столицей ЦФО - РИА Новости, 21.12.2023

Руденя: стремимся, чтобы Тверь стала культурной столицей ЦФО

Региональные власти стремятся, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы Центрального федерального округа, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T18:56

2023-12-21T18:56

2023-12-21T18:56

тверская область

тверь

игорь руденя

тверская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915406165_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_01c567022542ae746c7af7de6f44df65.jpg

ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Региональные власти стремятся, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы Центрального федерального округа, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "В наших планах закладывается создание культурных исторических пространств и музейных комплексов с тем, чтобы многочисленные музейные экспозиции, в настоящее время хранящиеся в запасниках, могли разместиться в исторических зданиях. В настоящий момент активно ведется работа по ремонту зданий. Мы стремимся к тому, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы ЦФО", - сказал Руденя. По его словам, в скором времени для гостей и жителей столицы должно открыться обновленное здание Тверского краеведческого музея. "Со следующего года мы заложили деньги на ремонт здания Дворянского собрания в Твери, оно должно пополнить наш выставочный фонд", - добавил глава региона.

https://ria.ru/20231215/rudenya-1916052332.html

тверь

тверская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

тверь, игорь руденя, тверская область