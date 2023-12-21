Рейтинг@Mail.ru
Руденя: стремимся, чтобы Тверь стала культурной столицей ЦФО - РИА Новости, 21.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
 
18:56 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/tver-1917327496.html
Руденя: стремимся, чтобы Тверь стала культурной столицей ЦФО
Руденя: стремимся, чтобы Тверь стала культурной столицей ЦФО - РИА Новости, 21.12.2023
Руденя: стремимся, чтобы Тверь стала культурной столицей ЦФО
Региональные власти стремятся, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы Центрального федерального округа, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:56
2023-12-21T18:56
тверская область
тверь
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915406165_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_01c567022542ae746c7af7de6f44df65.jpg
ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Региональные власти стремятся, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы Центрального федерального округа, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "В наших планах закладывается создание культурных исторических пространств и музейных комплексов с тем, чтобы многочисленные музейные экспозиции, в настоящее время хранящиеся в запасниках, могли разместиться в исторических зданиях. В настоящий момент активно ведется работа по ремонту зданий. Мы стремимся к тому, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы ЦФО", - сказал Руденя. По его словам, в скором времени для гостей и жителей столицы должно открыться обновленное здание Тверского краеведческого музея. "Со следующего года мы заложили деньги на ремонт здания Дворянского собрания в Твери, оно должно пополнить наш выставочный фонд", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20231215/rudenya-1916052332.html
тверь
тверская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915406165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49522a877d43aa48464088e2359846c1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область

Руденя: стремимся, чтобы Тверь стала культурной столицей ЦФО

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМост через реку Волгу в городе Твери
Мост через реку Волгу в городе Твери - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Мост через реку Волгу в городе Твери. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Региональные власти стремятся, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы Центрального федерального округа, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года.
"В наших планах закладывается создание культурных исторических пространств и музейных комплексов с тем, чтобы многочисленные музейные экспозиции, в настоящее время хранящиеся в запасниках, могли разместиться в исторических зданиях. В настоящий момент активно ведется работа по ремонту зданий. Мы стремимся к тому, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы ЦФО", - сказал Руденя.
По его словам, в скором времени для гостей и жителей столицы должно открыться обновленное здание Тверского краеведческого музея.
"Со следующего года мы заложили деньги на ремонт здания Дворянского собрания в Твери, оно должно пополнить наш выставочный фонд", - добавил глава региона.
Губернатор Тверской области Игорь Руденя - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
Руденя поручил рассмотреть возможность восстановления ФОКа в Нелидово
15 декабря, 15:40
 
Тверская областьТверьИгорь РуденяТверская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала