https://ria.ru/20231221/tver-1917327496.html
Руденя: стремимся, чтобы Тверь стала культурной столицей ЦФО
Руденя: стремимся, чтобы Тверь стала культурной столицей ЦФО - РИА Новости, 21.12.2023
Руденя: стремимся, чтобы Тверь стала культурной столицей ЦФО
Региональные власти стремятся, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы Центрального федерального округа, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T18:56
2023-12-21T18:56
2023-12-21T18:56
тверская область
тверь
игорь руденя
тверская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915406165_0:0:3006:1691_1920x0_80_0_0_01c567022542ae746c7af7de6f44df65.jpg
ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Региональные власти стремятся, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы Центрального федерального округа, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "В наших планах закладывается создание культурных исторических пространств и музейных комплексов с тем, чтобы многочисленные музейные экспозиции, в настоящее время хранящиеся в запасниках, могли разместиться в исторических зданиях. В настоящий момент активно ведется работа по ремонту зданий. Мы стремимся к тому, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы ЦФО", - сказал Руденя. По его словам, в скором времени для гостей и жителей столицы должно открыться обновленное здание Тверского краеведческого музея. "Со следующего года мы заложили деньги на ремонт здания Дворянского собрания в Твери, оно должно пополнить наш выставочный фонд", - добавил глава региона.
https://ria.ru/20231215/rudenya-1916052332.html
тверь
тверская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0c/1915406165_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49522a877d43aa48464088e2359846c1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тверь, игорь руденя, тверская область
Тверская область, Тверь, Игорь Руденя, Тверская область
ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Региональные власти стремятся, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы Центрального федерального округа, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года.
"В наших планах закладывается создание культурных исторических пространств и музейных комплексов с тем, чтобы многочисленные музейные экспозиции, в настоящее время хранящиеся в запасниках, могли разместиться в исторических зданиях. В настоящий момент активно ведется работа по ремонту зданий. Мы стремимся к тому, чтобы Тверь обрела статус культурной столицы ЦФО", - сказал Руденя.
По его словам, в скором времени для гостей и жителей столицы должно открыться обновленное здание Тверского краеведческого музея.
"Со следующего года мы заложили деньги на ремонт здания Дворянского собрания в Твери, оно должно пополнить наш выставочный фонд", - добавил глава региона.
Руденя поручил рассмотреть возможность восстановления ФОКа в Нелидово