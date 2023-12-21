https://ria.ru/20231221/tushenka-1917199066.html
Фельдшер из Башкирии передала сто банок домашней тушенки бойцам в зоне СВО
Фельдшер из Башкирии передала сто банок домашней тушенки бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 21.12.2023
Фельдшер из Башкирии передала сто банок домашней тушенки бойцам в зоне СВО
Сельский фельдшер из Башкирии Альбина Бурангулова вместе со своей семьей изготовила сто банок говяжьей тушенки для передачи бойцам, участвующим в спецоперации,... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:53
2023-12-21T13:53
2023-12-21T13:54
надежные люди
стерлитамакский район
единая россия
республика башкортостан
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УФА, 21 дек – РИА Новости. Сельский фельдшер из Башкирии Альбина Бурангулова вместе со своей семьей изготовила сто банок говяжьей тушенки для передачи бойцам, участвующим в спецоперации, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия" в своем Telegram-канале. В партии рассказали, что из Стерлитамакского района в зону спецоперации направлен очередной гуманитарный конвой. Вкусный подарок подготовила семья Бурангуловых из села Аючеево — передали в зону СВО солдатам Стерлитамакского района сто банок говяжьей тушенки, говорится в сообщении. "Чтобы были силы, им необходимо сытно питаться. А тут настоящее деревенское мясо. Суп будет вкусным и наваристым", — приводятся слова Альбины Бурангуловой, которая работает фельдшером в деревне Мулдашево, а ее супруг Ильдар — депутат райсовета, член партии "Единая Россия" и глава крестьянского фермерского хозяйства. В сообщении отмечается, что в районе гуманитарный груз собрали по заявкам самих бойцов, которые находились на тот момент в отпуске. Среди груза есть генераторы, запчасти и материалы для машин, инструменты. Также жители района изготовили более 100 маскировочных сетей, окопные свечи, сухой душ, носилки, маскшлемы, принесли из дома теплые вещи, сапоги-забродники. "Не забыли и о предстоящем празднике: чтобы ребята ощутили его присутствие, несмотря на то, что находятся вдалеке от родных и близких, передали сладости. А в каждой коробке — письма от школьников", - добавляется в сообщении.
https://ria.ru/20231221/koshki-1917153245.html
стерлитамакский район
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стерлитамакский район, единая россия, республика башкортостан
Надежные люди, Стерлитамакский район, Единая Россия, Республика Башкортостан
Фельдшер из Башкирии передала сто банок домашней тушенки бойцам в зоне СВО
Фельдшер из Башкирии Альбина Бурангулова передала сто банок тушенки бойцам СВО
УФА, 21 дек – РИА Новости.
Сельский фельдшер из Башкирии Альбина Бурангулова вместе со своей семьей изготовила сто банок говяжьей тушенки для передачи бойцам, участвующим в спецоперации, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия" в своем Telegram-канале
.
В партии рассказали, что из Стерлитамакского района
в зону спецоперации направлен очередной гуманитарный конвой.
Вкусный подарок подготовила семья Бурангуловых из села Аючеево — передали в зону СВО солдатам Стерлитамакского района сто банок говяжьей тушенки, говорится в сообщении.
"Чтобы были силы, им необходимо сытно питаться. А тут настоящее деревенское мясо. Суп будет вкусным и наваристым", — приводятся слова Альбины Бурангуловой, которая работает фельдшером в деревне Мулдашево, а ее супруг Ильдар — депутат райсовета, член партии "Единая Россия" и глава крестьянского фермерского хозяйства.
В Приморье делают саперные "кошки" для нужд спецоперации
В сообщении отмечается, что в районе гуманитарный груз собрали по заявкам самих бойцов, которые находились на тот момент в отпуске. Среди груза есть генераторы, запчасти и материалы для машин, инструменты. Также жители района изготовили более 100 маскировочных сетей, окопные свечи, сухой душ, носилки, маскшлемы, принесли из дома теплые вещи, сапоги-забродники.
"Не забыли и о предстоящем празднике: чтобы ребята ощутили его присутствие, несмотря на то, что находятся вдалеке от родных и близких, передали сладости. А в каждой коробке — письма от школьников", - добавляется в сообщении.