https://ria.ru/20231221/tushenka-1917199066.html

Фельдшер из Башкирии передала сто банок домашней тушенки бойцам в зоне СВО

Фельдшер из Башкирии передала сто банок домашней тушенки бойцам в зоне СВО - РИА Новости, 21.12.2023

Фельдшер из Башкирии передала сто банок домашней тушенки бойцам в зоне СВО

Сельский фельдшер из Башкирии Альбина Бурангулова вместе со своей семьей изготовила сто банок говяжьей тушенки для передачи бойцам, участвующим в спецоперации,... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:53

2023-12-21T13:53

2023-12-21T13:54

надежные люди

стерлитамакский район

единая россия

республика башкортостан

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УФА, 21 дек – РИА Новости. Сельский фельдшер из Башкирии Альбина Бурангулова вместе со своей семьей изготовила сто банок говяжьей тушенки для передачи бойцам, участвующим в спецоперации, сообщает региональное отделение партии "Единая Россия" в своем Telegram-канале. В партии рассказали, что из Стерлитамакского района в зону спецоперации направлен очередной гуманитарный конвой. Вкусный подарок подготовила семья Бурангуловых из села Аючеево — передали в зону СВО солдатам Стерлитамакского района сто банок говяжьей тушенки, говорится в сообщении. "Чтобы были силы, им необходимо сытно питаться. А тут настоящее деревенское мясо. Суп будет вкусным и наваристым", — приводятся слова Альбины Бурангуловой, которая работает фельдшером в деревне Мулдашево, а ее супруг Ильдар — депутат райсовета, член партии "Единая Россия" и глава крестьянского фермерского хозяйства. В сообщении отмечается, что в районе гуманитарный груз собрали по заявкам самих бойцов, которые находились на тот момент в отпуске. Среди груза есть генераторы, запчасти и материалы для машин, инструменты. Также жители района изготовили более 100 маскировочных сетей, окопные свечи, сухой душ, носилки, маскшлемы, принесли из дома теплые вещи, сапоги-забродники. "Не забыли и о предстоящем празднике: чтобы ребята ощутили его присутствие, несмотря на то, что находятся вдалеке от родных и близких, передали сладости. А в каждой коробке — письма от школьников", - добавляется в сообщении.

https://ria.ru/20231221/koshki-1917153245.html

стерлитамакский район

республика башкортостан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

стерлитамакский район, единая россия, республика башкортостан