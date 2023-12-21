https://ria.ru/20231221/turizm-1917330488.html

Руденя: Тверская область динамично развивает туризм

Руденя: Тверская область динамично развивает туризм - РИА Новости, 21.12.2023

Руденя: Тверская область динамично развивает туризм

Тверская область динамично развивает туризм, доходы в бюджет от этой сферы растут, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T19:11

2023-12-21T19:11

2023-12-21T19:11

тверская область

тверская область

игорь руденя

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ТВЕРЬ, 21 дек - РИА Новости. Тверская область динамично развивает туризм, доходы в бюджет от этой сферы растут, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на пресс-конференции по итогам 2023 года. "За последние несколько лет доходы от туризма в консолидированный бюджет региона составили больше трех миллиардов рублей. Это достаточно хороший показатель. У нас действуют хорошие инвестиционные проекты, например, в Конаковском, Осташковском, Селижаровском, Калининском, Пеновском районах, Вышнем Волочке, Калязине, Кашине, Зубцове и Ржеве. Полное заполнение туристической сети тоже является хорошим показателем", - сказал Руденя. По его словам, в следующем году в Завидове планируется ввести три отеля, в Конакове появится пятизвездочный отель. "У нас хорошо развита транспортная доступность — трассы М-10, М-9 и М-11. До мая 2025 года у нас расширят до четырех полос трассу М-9. Улучшится доступность многих районов. Также у нас есть небольшие, клубные отели, например, в Торопце на озерах. В Зубцове восстанавливают усадьбу. Мы максимально финансируем и участвуем в программах. Если к нам ездят из Москвы и Московской области, значит, у нас хороший уровень обслуживания. Также прорабатываем программы внутреннего туризма", - сказал губернатор.

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тверская область

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тверская область, игорь руденя