https://ria.ru/20231221/tunis-1917213394.html
Россия и Тунис будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
Россия и Тунис будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве - РИА Новости, 21.12.2023
Россия и Тунис будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
Россия и Тунис намерены развивать двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере сельского хозяйства и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:45
2023-12-21T14:45
2023-12-21T14:45
россия
тунис (страна)
сергей лавров
экономика
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КАРТАЖ (Тунис), 21 дек - РИА Новости. Россия и Тунис намерены развивать двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере сельского хозяйства и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Договорились развивать наше взаимодействие во всех областях. Это касается и сельского хозяйства, здесь заинтересованы в наших поставках зерна, это касается и сферы энергетики, в том числе ядерной энергетики", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Туниса в Карфагенском дворце. Глава МИД РФ сообщил, что Россия и Тунис договорились ускорить вступление в силу соглашения о мирном использовании атомной энергии. Две страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере высоких технологий, в том числе в освоении космоса: недавно российский носитель вывел на орбиту первый тунисский спутник, в следующем году планируется запуск второго спутника, также достигнута договоренность о совместном производстве еще пяти космических объектов. Он отметил, что Россия и Тунис договорились строить "ещё более подвинутое партнёрство" в интересах двух стран. По словам министра, Россия с симпатией наблюдает за действиями президента Туниса по реформированию политической системы страны, отмечает существенные результаты в этом вопросе. Глава МИД РФ отметил, что развитие внутриполитической системы Туниса идёт на пользу двусторонних отношений, за девять месяцев 2023 года двусторонний товарооборот вырос в три раза и составил 1,5 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20230724/tunis-1885861903.html
https://ria.ru/20231221/tunis-1917156961.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, тунис (страна), сергей лавров, экономика
Россия, Тунис (страна), Сергей Лавров, Экономика
Россия и Тунис будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве
Лавров: Россия и Тунис будут развивать сотрудничество в АПК и энергетике
КАРТАЖ (Тунис), 21 дек - РИА Новости. Россия и Тунис намерены развивать двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере сельского хозяйства и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Договорились развивать наше взаимодействие во всех областях. Это касается и сельского хозяйства, здесь заинтересованы в наших поставках зерна, это касается и сферы энергетики, в том числе ядерной энергетики", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Туниса в Карфагенском дворце.
Глава МИД РФ сообщил, что Россия и Тунис
договорились ускорить вступление в силу соглашения о мирном использовании атомной энергии.
Две страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере высоких технологий, в том числе в освоении космоса: недавно российский носитель вывел на орбиту первый тунисский спутник, в следующем году планируется запуск второго спутника, также достигнута договоренность о совместном производстве еще пяти космических объектов.
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Он отметил, что Россия и Тунис договорились строить "ещё более подвинутое партнёрство" в интересах двух стран.
По словам министра, Россия с симпатией наблюдает за действиями президента Туниса по реформированию политической системы страны, отмечает существенные результаты в этом вопросе.
Глава МИД РФ отметил, что развитие внутриполитической системы Туниса идёт на пользу двусторонних отношений, за девять месяцев 2023 года двусторонний товарооборот вырос в три раза и составил 1,5 миллиарда долларов.
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