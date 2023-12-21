https://ria.ru/20231221/tunis-1917213394.html

Россия и Тунис будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве

Россия и Тунис будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве - РИА Новости, 21.12.2023

Россия и Тунис будут развивать сотрудничество в сельском хозяйстве

Россия и Тунис намерены развивать двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере сельского хозяйства и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:45

2023-12-21T14:45

2023-12-21T14:45

россия

тунис (страна)

сергей лавров

экономика

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КАРТАЖ (Тунис), 21 дек - РИА Новости. Россия и Тунис намерены развивать двустороннее сотрудничество, в том числе в сфере сельского хозяйства и энергетики, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Договорились развивать наше взаимодействие во всех областях. Это касается и сельского хозяйства, здесь заинтересованы в наших поставках зерна, это касается и сферы энергетики, в том числе ядерной энергетики", - сказал Лавров журналистам по итогам встречи с президентом Туниса в Карфагенском дворце. Глава МИД РФ сообщил, что Россия и Тунис договорились ускорить вступление в силу соглашения о мирном использовании атомной энергии. Две страны заинтересованы в развитии сотрудничества в сфере высоких технологий, в том числе в освоении космоса: недавно российский носитель вывел на орбиту первый тунисский спутник, в следующем году планируется запуск второго спутника, также достигнута договоренность о совместном производстве еще пяти космических объектов. Он отметил, что Россия и Тунис договорились строить "ещё более подвинутое партнёрство" в интересах двух стран. По словам министра, Россия с симпатией наблюдает за действиями президента Туниса по реформированию политической системы страны, отмечает существенные результаты в этом вопросе. Глава МИД РФ отметил, что развитие внутриполитической системы Туниса идёт на пользу двусторонних отношений, за девять месяцев 2023 года двусторонний товарооборот вырос в три раза и составил 1,5 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20230724/tunis-1885861903.html

https://ria.ru/20231221/tunis-1917156961.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, тунис (страна), сергей лавров, экономика