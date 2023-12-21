https://ria.ru/20231221/tunis-1917156961.html
МИД Туниса выразил надежду на визит Путина
МИД Туниса выразил надежду на визит Путина - РИА Новости, 21.12.2023
МИД Туниса выразил надежду на визит Путина
В Тунисе рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет приглашение посетить республику, российского лидера будут рады принять, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T11:05
2023-12-21T11:05
2023-12-21T11:05
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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости, Рафаэль Даминов. В Тунисе рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет приглашение посетить республику, российского лидера будут рады принять, заявил РИА Новости глава МИД этой страны Набиль Аммар. "Ранее президенту России Владимиру Путину было направлено приглашение посетить Тунис. Но у нашего президента нет возражений для того, чтобы самому посетить Россию, необходимо лишь упомянуть, что у президента России уже есть приглашение. Мы будем рады, если он его примет", - сказал Аммар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тунис в среду вечером. В четверг у российского министра в Тунисе запланирован ряд встреч. В Тунис Лавров прилетел из Марокко, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества. Последний раз министр посещал республику в 2019 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тунис (страна), россия, владимир путин, в мире
Тунис (страна), Россия, Владимир Путин, В мире
МИД Туниса выразил надежду на визит Путина
МИД Туниса заявил, что пригласил Путина в страну и рассчитывает на его визит
ТУНИС, 21 дек - РИА Новости, Рафаэль Даминов. В Тунисе рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет приглашение посетить республику, российского лидера будут рады принять, заявил РИА Новости глава МИД этой страны Набиль Аммар.
"Ранее президенту России Владимиру Путину было направлено приглашение посетить Тунис. Но у нашего президента нет возражений для того, чтобы самому посетить Россию, необходимо лишь упомянуть, что у президента России уже есть приглашение. Мы будем рады, если он его примет", - сказал Аммар.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
прибыл в Тунис в среду вечером. В четверг у российского министра в Тунисе запланирован ряд встреч. В Тунис Лавров прилетел из Марокко
, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества. Последний раз министр посещал республику в 2019 году.
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