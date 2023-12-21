https://ria.ru/20231221/tunis-1917156961.html

МИД Туниса выразил надежду на визит Путина

МИД Туниса выразил надежду на визит Путина - РИА Новости, 21.12.2023

МИД Туниса выразил надежду на визит Путина

В Тунисе рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет приглашение посетить республику, российского лидера будут рады принять, заявил РИА Новости... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T11:05

2023-12-21T11:05

2023-12-21T11:05

тунис (страна)

россия

владимир путин

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ТУНИС, 21 дек - РИА Новости, Рафаэль Даминов. В Тунисе рассчитывают, что президент России Владимир Путин примет приглашение посетить республику, российского лидера будут рады принять, заявил РИА Новости глава МИД этой страны Набиль Аммар. "Ранее президенту России Владимиру Путину было направлено приглашение посетить Тунис. Но у нашего президента нет возражений для того, чтобы самому посетить Россию, необходимо лишь упомянуть, что у президента России уже есть приглашение. Мы будем рады, если он его примет", - сказал Аммар. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Тунис в среду вечером. В четверг у российского министра в Тунисе запланирован ряд встреч. В Тунис Лавров прилетел из Марокко, где участвовал в заседании Российско-арабского форума сотрудничества. Последний раз министр посещал республику в 2019 году.

https://ria.ru/20230411/tunis-1864491143.html

тунис (страна)

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Кирилл Волков

тунис (страна), россия, владимир путин, в мире