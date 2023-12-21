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В Луганске открыли центр дневного пребывания для детей с инвалидностью
В Луганске открыли центр дневного пребывания для детей с инвалидностью - РИА Новости, 21.12.2023
В Луганске открыли центр дневного пребывания для детей с инвалидностью
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова открыла в Луганске центр дневного пребывания для детей с инвалидностью, передает... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:20
2023-12-21T12:20
2023-12-21T12:55
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ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова открыла в Луганске центр дневного пребывания для детей с инвалидностью, передает корреспондент РИА Новости. Открытие состоялось в ходе рабочей поездки омбудсмена в Луганскую Народную Республику. Центр был создан на базе Луганского отделения Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение". Он будет работать с детьми-инвалидами в возрасте от 5 до 14 лет, имеющими генетические нарушения, расстройства аутистического спектра, поражения центральной нервной системы, психические расстройства. Со слов Львовой-Беловой, данный центр стал первым на территории новых регионов РФ и десятым по счету в рамках программы омбудсмена "Сопровождение через всю жизнь". "У нас в "пилоте" участвовало семь регионов, потом в процессе открытия (центров - ред.) начались с ноября месяца, два региона решили, что они откроют еще по одному, таким образом, сегодняшний центр у нас десятый. До нового года удалось открыть десять центров. Здесь очень важная миссия заключается в том, чтобы эту услугу отпилотировать, чтобы ее сделать максимально простой и доступной… Это должно быть в шаговой доступности – чтобы каждая семья, у которой есть особенный ребенок, понимала, что этот ресурс, эта возможность у них есть", - сказала детский омбудсмен журналистам. При подготовке к открытию центра был проведен ремонт помещения, где будет находиться группа дневного пребывания. Также было закуплено реабилитационное, развивающее и спортивное оборудование, бытовая электроника в рамках грантовой поддержки, в том числе со стороны Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Львова-Белова привезла в центр новогоднюю елку, елочные игрушки, гирлянды, мягкую мебель и развивающие игры для детей. По ее словам, в центр можно привести ребенка на несколько часов, там он может пообщаться со сверстниками, поработать со специалистами, а у родителей появляется возможность свободного времени для своих дел и восстановления, чтобы дальше продолжить воспитание ребенка. "Наша задача – через центры дневного пребывания дать (родителям - ред.) немного отдохнуть, подышать… То есть это как группа продленного дня, как возможность привести ребенка на несколько часов, когда с ним будут общаться сверстники, специалисты, а родители получат возможность свободного времени – для личных каких-то дел, для возможности выйти на работу, поработать. Потому что у мам зачастую не хватает на это времени, сил, ресурсов. Это все потом выливается в то, что дети потом попадают в интернат, так как родители, мамы не справляются. Это такая профилактика попадания детей с инвалидностью в интернатные учреждения", – сообщила детский омбудсмен. Ранее по программе "Сопровождение через всю жизнь" открылись центры дневного пребывания для детей с инвалидностью в Забайкальском крае и Калужской области. Помимо ЛНР, скоро начнут работу подобные центры в Коми, Самарской и Астраханской областях.
https://ria.ru/20231220/novyemuzei-1916448347.html
https://ria.ru/20231221/mishustin-1917161757.html
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луганская народная республика, луганск, мария львова-белова, россия
Луганская Народная Республика, Луганск, Мария Львова-Белова, Россия
В Луганске открыли центр дневного пребывания для детей с инвалидностью
Львова-Белова открыла в Луганске центр социальной реабилитации детей-инвалидов
ЛУГАНСК, 21 дек - РИА Новости. Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова открыла в Луганске центр дневного пребывания для детей с инвалидностью, передает корреспондент РИА Новости.
Открытие состоялось в ходе рабочей поездки омбудсмена в Луганскую Народную Республику. Центр был создан на базе Луганского отделения Республиканского центра социальной реабилитации детей-инвалидов "Возрождение". Он будет работать с детьми-инвалидами в возрасте от 5 до 14 лет, имеющими генетические нарушения, расстройства аутистического спектра, поражения центральной нервной системы, психические расстройства.
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Со слов Львовой-Беловой, данный центр стал первым на территории новых регионов РФ и десятым по счету в рамках программы омбудсмена "Сопровождение через всю жизнь".
"У нас в "пилоте" участвовало семь регионов, потом в процессе открытия (центров - ред.) начались с ноября месяца, два региона решили, что они откроют еще по одному, таким образом, сегодняшний центр у нас десятый. До нового года удалось открыть десять центров. Здесь очень важная миссия заключается в том, чтобы эту услугу отпилотировать, чтобы ее сделать максимально простой и доступной… Это должно быть в шаговой доступности – чтобы каждая семья, у которой есть особенный ребенок, понимала, что этот ресурс, эта возможность у них есть", - сказала детский омбудсмен журналистам.
При подготовке к открытию центра был проведен ремонт помещения, где будет находиться группа дневного пребывания. Также было закуплено реабилитационное, развивающее и спортивное оборудование, бытовая электроника в рамках грантовой поддержки, в том числе со стороны Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
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Львова-Белова привезла в центр новогоднюю елку, елочные игрушки, гирлянды, мягкую мебель и развивающие игры для детей. По ее словам, в центр можно привести ребенка на несколько часов, там он может пообщаться со сверстниками, поработать со специалистами, а у родителей появляется возможность свободного времени для своих дел и восстановления, чтобы дальше продолжить воспитание ребенка.
"Наша задача – через центры дневного пребывания дать (родителям - ред.) немного отдохнуть, подышать… То есть это как группа продленного дня, как возможность привести ребенка на несколько часов, когда с ним будут общаться сверстники, специалисты, а родители получат возможность свободного времени – для личных каких-то дел, для возможности выйти на работу, поработать. Потому что у мам зачастую не хватает на это времени, сил, ресурсов. Это все потом выливается в то, что дети потом попадают в интернат, так как родители, мамы не справляются. Это такая профилактика попадания детей с инвалидностью в интернатные учреждения", – сообщила детский омбудсмен.
Ранее по программе "Сопровождение через всю жизнь" открылись центры дневного пребывания для детей с инвалидностью в Забайкальском крае и Калужской области. Помимо ЛНР, скоро начнут работу подобные центры в Коми, Самарской и Астраханской областях.
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