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В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 21.12.2023
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T20:30
2023-12-21T20:30
2023-12-21T20:30
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Харьковской и Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольной Киеву части Запорожской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги первым прозвучал в Харьковской области (в 20.17 мск), спустя минуту тревога распространилась на остальные указанные территории. Ранее в четверг тревогу объявляли в ряде областей Украины, спустя время ее отменили. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. При этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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в мире, украина, днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
В двух украинских областях объявили воздушную тревогу
В Харьковской и Днепропетровской областях объявили воздушную тревогу