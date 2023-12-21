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Трасса М-12 сократит время в пути от Москвы до Казани почти вдвое
Трасса М-12 сократит время в пути от Москвы до Казани почти вдвое - РИА Новости, 21.12.2023
Трасса М-12 сократит время в пути от Москвы до Казани почти вдвое
Автодорога М-12 Москва - Казань сэкономит миллионам водителей и пассажиров в среднем 1 час 40 минут, сообщила РИА Новости первый замгендиректора Центра... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:57
2023-12-21T14:57
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Автодорога М-12 Москва - Казань сэкономит миллионам водителей и пассажиров в среднем 1 час 40 минут, сообщила РИА Новости первый замгендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая. По ее словам, новая трасса протяженностью 800 километров позволит сократить время в пути от Москвы до Казани почти вдвое, что окажет значительное влияние на связность всех регионов, по территории которых она проходит. Новой автодорогой, по прогнозам, уже в 2024 году воспользуется 3 миллиона пассажиров и водителей, а к 2030 году их число достигнет 8 миллионов человек ежегодно. "Каждый из них в среднем получит выигрыш в час сорок минут, потому что большинство будут пользоваться дорогой не для поездок по всей длине до Казани, а на более короткие расстояния", - привела данные Горовая. По ее словам, поток транспортных средств по дороге в 2024 году будет составлять порядка 10 тысяч машин в сутки, из которых четверть – грузовые. К 2030 году суточный трафик достигнет 33,5 тысячи автомобилей. "Такие объемы перевозок и столь существенная (больше полутора часов в среднем на поездку) экономия времени приведут к резкому расширению границ и Московской, и Казанской агломераций", - говорит эксперт. Она пояснила, что границей агломерации считаются населенные пункты, из которых можно доехать до центра агломерации менее чем за 2,5 часа. "Благодаря М-12 количество таких населенных пунктов резко возрастет, и в экономическом смысле они начнут работать столь же производительно, как и мегаполисы. Другими словами, дорога обеспечит оживление экономической активности на всем своем протяжении, потому что от любого населенного пункта на трассе до ближайшего крупного города будет менее 2,5 часов езды", - резюмирует она.
https://ria.ru/20231221/trassa-1917206614.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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казань, москва, авто, новости - туризм
Казань, Москва, Авто, Новости - Туризм
Трасса М-12 сократит время в пути от Москвы до Казани почти вдвое
ЦСР: М-12 сэкономит миллионам водителей и пассажиров в среднем 1 час 40 минут
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Автодорога М-12 Москва - Казань сэкономит миллионам водителей и пассажиров в среднем 1 час 40 минут, сообщила РИА Новости первый замгендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая.
По ее словам, новая трасса протяженностью 800 километров позволит сократить время в пути от Москвы до Казани почти вдвое, что окажет значительное влияние на связность всех регионов, по территории которых она проходит. Новой автодорогой, по прогнозам, уже в 2024 году воспользуется 3 миллиона пассажиров и водителей, а к 2030 году их число достигнет 8 миллионов человек ежегодно.
"Каждый из них в среднем получит выигрыш в час сорок минут, потому что большинство будут пользоваться дорогой не для поездок по всей длине до Казани, а на более короткие расстояния", - привела данные Горовая.
По ее словам, поток транспортных средств по дороге в 2024 году будет составлять порядка 10 тысяч машин в сутки, из которых четверть – грузовые. К 2030 году суточный трафик достигнет 33,5 тысячи автомобилей. "Такие объемы перевозок и столь существенная (больше полутора часов в среднем на поездку) экономия времени приведут к резкому расширению границ и Московской, и Казанской агломераций", - говорит эксперт.
Путин надеется, что сможет проехать по трассе М-12 до Казани
Она пояснила, что границей агломерации считаются населенные пункты, из которых можно доехать до центра агломерации менее чем за 2,5 часа.
"Благодаря М-12 количество таких населенных пунктов резко возрастет, и в экономическом смысле они начнут работать столь же производительно, как и мегаполисы. Другими словами, дорога обеспечит оживление экономической активности на всем своем протяжении, потому что от любого населенного пункта на трассе до ближайшего крупного города будет менее 2,5 часов езды", - резюмирует она.