https://ria.ru/20231221/trassa-1917218543.html

Трасса М-12 сократит время в пути от Москвы до Казани почти вдвое

Трасса М-12 сократит время в пути от Москвы до Казани почти вдвое - РИА Новости, 21.12.2023

Трасса М-12 сократит время в пути от Москвы до Казани почти вдвое

Автодорога М-12 Москва - Казань сэкономит миллионам водителей и пассажиров в среднем 1 час 40 минут, сообщила РИА Новости первый замгендиректора Центра... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:57

2023-12-21T14:57

2023-12-21T16:32

казань

москва

авто

новости - туризм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/15/1917215708_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8ba971f945e49d1e098cdd7d870bce5b.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Автодорога М-12 Москва - Казань сэкономит миллионам водителей и пассажиров в среднем 1 час 40 минут, сообщила РИА Новости первый замгендиректора Центра стратегических разработок (ЦСР) Татьяна Горовая. По ее словам, новая трасса протяженностью 800 километров позволит сократить время в пути от Москвы до Казани почти вдвое, что окажет значительное влияние на связность всех регионов, по территории которых она проходит. Новой автодорогой, по прогнозам, уже в 2024 году воспользуется 3 миллиона пассажиров и водителей, а к 2030 году их число достигнет 8 миллионов человек ежегодно. "Каждый из них в среднем получит выигрыш в час сорок минут, потому что большинство будут пользоваться дорогой не для поездок по всей длине до Казани, а на более короткие расстояния", - привела данные Горовая. По ее словам, поток транспортных средств по дороге в 2024 году будет составлять порядка 10 тысяч машин в сутки, из которых четверть – грузовые. К 2030 году суточный трафик достигнет 33,5 тысячи автомобилей. "Такие объемы перевозок и столь существенная (больше полутора часов в среднем на поездку) экономия времени приведут к резкому расширению границ и Московской, и Казанской агломераций", - говорит эксперт. Она пояснила, что границей агломерации считаются населенные пункты, из которых можно доехать до центра агломерации менее чем за 2,5 часа. "Благодаря М-12 количество таких населенных пунктов резко возрастет, и в экономическом смысле они начнут работать столь же производительно, как и мегаполисы. Другими словами, дорога обеспечит оживление экономической активности на всем своем протяжении, потому что от любого населенного пункта на трассе до ближайшего крупного города будет менее 2,5 часов езды", - резюмирует она.

https://ria.ru/20231221/trassa-1917206614.html

казань

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

казань, москва, авто, новости - туризм