https://ria.ru/20231221/trassa-1917206614.html

Путин надеется, что сможет проехать по трассе М-12 до Казани

Путин надеется, что сможет проехать по трассе М-12 до Казани - РИА Новости, 21.12.2023

Путин надеется, что сможет проехать по трассе М-12 до Казани

Президент России Владимир Путин надеется, что ему удастся проехать по новой трассе М-12 "Восток" до Казани. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:28

2023-12-21T14:28

2023-12-21T15:14

владимир путин

казань

авто

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что ему удастся проехать по новой трассе М-12 "Восток" до Казани.Президент в четверг принял участие в запуске движения по этой трассе М-12 "Восток" до Казани. Некоторые участники мероприятия вышли на связь по ВКС прямо с новой магистрали."Я очень надеюсь, что тоже удастся когда-то проехать по этой дороге. Завидую вам даже, потому что это действительно особые ощущения, особенно если ехать по такой трассе, на которой вы сейчас находитесь", - заявил Путин.Президент пожелал всем водителям и автолюбителям, которые будут пользоваться этой трассой, получить удовольствие от использования этого маршрута."Когда-то в известном произведении автопробегом ударяли по разгильдяйству и бездорожью, ну а здесь мы отмечаем высокое качество современной автотрассы. Это здорово, очень хорошо", – оценил Путин.Он отдельно поблагодарил инженеров и строителей дороги за качество работы. "Естественно, это качество должно будет подтвердить себя в ходе эксплуатации", - добавил президент.

https://ria.ru/20231214/putin-1915805533.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир путин, казань, авто