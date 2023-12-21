https://ria.ru/20231221/trassa-1917206614.html
Путин надеется, что сможет проехать по трассе М-12 до Казани
Путин надеется, что сможет проехать по трассе М-12 до Казани - РИА Новости, 21.12.2023
Путин надеется, что сможет проехать по трассе М-12 до Казани
Президент России Владимир Путин надеется, что ему удастся проехать по новой трассе М-12 "Восток" до Казани. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:28
2023-12-21T14:28
2023-12-21T15:14
владимир путин
казань
авто
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что ему удастся проехать по новой трассе М-12 "Восток" до Казани.Президент в четверг принял участие в запуске движения по этой трассе М-12 "Восток" до Казани. Некоторые участники мероприятия вышли на связь по ВКС прямо с новой магистрали."Я очень надеюсь, что тоже удастся когда-то проехать по этой дороге. Завидую вам даже, потому что это действительно особые ощущения, особенно если ехать по такой трассе, на которой вы сейчас находитесь", - заявил Путин.Президент пожелал всем водителям и автолюбителям, которые будут пользоваться этой трассой, получить удовольствие от использования этого маршрута."Когда-то в известном произведении автопробегом ударяли по разгильдяйству и бездорожью, ну а здесь мы отмечаем высокое качество современной автотрассы. Это здорово, очень хорошо", – оценил Путин.Он отдельно поблагодарил инженеров и строителей дороги за качество работы. "Естественно, это качество должно будет подтвердить себя в ходе эксплуатации", - добавил президент.
https://ria.ru/20231214/putin-1915805533.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, казань, авто
Владимир Путин, Казань, Авто
Путин надеется, что сможет проехать по трассе М-12 до Казани
Путин надеется, что ему удастся проехать по новой трассе М-12 "Восток" до Казани
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин надеется, что ему удастся проехать по новой трассе М-12 "Восток" до Казани.
Президент в четверг принял участие в запуске движения по этой трассе М-12 "Восток" до Казани. Некоторые участники мероприятия вышли на связь по ВКС прямо с новой магистрали.
"Я очень надеюсь, что тоже удастся когда-то проехать по этой дороге. Завидую вам даже, потому что это действительно особые ощущения, особенно если ехать по такой трассе, на которой вы сейчас находитесь", - заявил Путин.
Президент пожелал всем водителям и автолюбителям, которые будут пользоваться этой трассой, получить удовольствие от использования этого маршрута.
"Когда-то в известном произведении автопробегом ударяли по разгильдяйству и бездорожью, ну а здесь мы отмечаем высокое качество современной автотрассы. Это здорово, очень хорошо", – оценил Путин.
Он отдельно поблагодарил инженеров и строителей дороги за качество работы. "Естественно, это качество должно будет подтвердить себя в ходе эксплуатации", - добавил президент.
Путин пообещал проверить стоимость проезда по платной трассе М-12