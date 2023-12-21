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ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи - РИА Новости, 21.12.2023
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13:33 21.12.2023 (обновлено: 13:46 21.12.2023)
https://ria.ru/20231221/transh-1917192144.html
ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи
ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи - РИА Новости, 21.12.2023
ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи
Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:33
2023-12-21T13:46
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Сегодня мы выплатили последние 1,5 миллиарда евро из нашего пакета помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.Выплата произведена на фоне отсутствия договоренности в ЕС по поводу будущего финансирования Украины. "Мы должны достичь соглашения, чтобы продолжать поддержку Украины, которая необходима для ее восстановления и реформ", - добавила глава ЕК.Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.
https://ria.ru/20231221/ukraina-1917184125.html
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украина, еврокомиссия, в мире
Украина, Еврокомиссия, В мире
ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи

ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш в 1,5 миллиарда евро

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"Сегодня мы выплатили последние 1,5 миллиарда евро из нашего пакета помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.
Выплата произведена на фоне отсутствия договоренности в ЕС по поводу будущего финансирования Украины. "Мы должны достичь соглашения, чтобы продолжать поддержку Украины, которая необходима для ее восстановления и реформ", - добавила глава ЕК.
Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.
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