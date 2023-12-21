https://ria.ru/20231221/transh-1917192144.html

ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи

ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи - РИА Новости, 21.12.2023

ЕК перечислила Украине последний в 2023 году транш финансовой помощи

Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:33

2023-12-21T13:33

2023-12-21T13:46

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БРЮССЕЛЬ, 21 дек - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) перечислила Украине последний транш макрофинансовой помощи за 2023 года в размере 1,5 миллиарда евро, сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."Сегодня мы выплатили последние 1,5 миллиарда евро из нашего пакета помощи Украине на 2023 год в размере 18 миллиардов евро", - написала фон дер Ляйен в соцсети X.Выплата произведена на фоне отсутствия договоренности в ЕС по поводу будущего финансирования Украины. "Мы должны достичь соглашения, чтобы продолжать поддержку Украины, которая необходима для ее восстановления и реформ", - добавила глава ЕК.Ранее Венгрия на саммите в Брюсселе заблокировала увеличение многолетнего бюджета ЕС на 2024-2027 годы, включая 50 миллиардов евро на макрофинансовую помощь Киеву. Позже глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что новый саммит ЕС по обсуждению финансирования Украины пройдет 1 февраля 2024 года.

https://ria.ru/20231221/ukraina-1917184125.html

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Варвара Скокшина

украина, еврокомиссия, в мире