https://ria.ru/20231221/tramp-1917130562.html

Еще в 16 американских штатах потребовали не допустить Трампа до выборов

Еще в 16 американских штатах потребовали не допустить Трампа до выборов - РИА Новости, 21.12.2023

Еще в 16 американских штатах потребовали не допустить Трампа до выборов

Иски с требованием не допустить экс-президента США Дональда Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии подали еще в 16 штатах, пишет газета New York РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T08:25

2023-12-21T08:25

2023-12-21T12:09

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Иски с требованием не допустить экс-президента США Дональда Трампа к участию в праймериз от Республиканской партии подали еще в 16 штатах, пишет газета New York Times со ссылкой на базу данных правовой фирмы Lawfare. "По меньшей мере в 16 штатах в настоящее время находятся на рассмотрении судебные иски, в которых утверждается, что у Трампа нет права избираться на должность (президента США. — Прим. ред.) в соответствии с 14 поправкой (к Конституции США. — Прим. ред.)", — пишет газета.В этих исках утверждается, что Трамп якобы участвовал в мятеже 6 января 2021 года, когда толпа штурмовала Капитолий.Ранее на этой неделе Верховный суд штата Колорадо запретил Трампу участвовать в праймериз для определения кандидата от республиканцев на президентских выборах 2024 года. Суд подтвердил решение первой инстанции, которая постановила, что политика нельзя допускать на основании 14-й поправки к Конституции. Она ограничивает в праве быть избранными тех, кто, "занимая должность, участвовал в мятеже или восстании против США".В штабе Трампа пообещали немедленно обжаловать решение.Шестого января 2021 года сторонники Трампа напали на Капитолий, заблокировав на несколько часов работу конгресса. Силовики арестовали сотни человек по обвинениям, связанным с участием в штурме. Трампа обвинили по четырем статьям: "Сговор с целью обмана США", "Сговор с целью вмешательства в официальные процедуры", "Вмешательство и попытка вмешательства в официальные процедуры", а также "Сговор против прав". Экс-президент заявил в суде о своей невиновности.

https://ria.ru/20231220/ssha-1916850833.html

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Варвара Скокшина

в мире, сша, колорадо, дональд трамп