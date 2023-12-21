https://ria.ru/20231221/tramp-1917117268.html

Лидер демократов заявил, что Трамп способен заблокировать помощь Украине

Лидер демократов заявил, что Трамп способен заблокировать помощь Украине - РИА Новости, 21.12.2023

Лидер демократов заявил, что Трамп способен заблокировать помощь Украине

Бывший президент США Дональд Трамп способен повлиять на республиканских конгрессменов с целью заблокировать выделение новой американской помощи Украине, считает РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T03:26

2023-12-21T03:26

2023-12-21T03:26

украина

сша

россия

чак шумер

дональд трамп

сергей лавров

нато

politico

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/10/1916241497_0:68:2788:1636_1920x0_80_0_0_31aa320289111cda032de066127d3873.jpg

ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп способен повлиять на республиканских конгрессменов с целью заблокировать выделение новой американской помощи Украине, считает лидер демократов в сенате страны Чак Шумер. "Он является огромной политической силой в той партии, и вопрос в том... поступят ли они правильно, даже зная, что Дональд Трамп атакует их отвратительным и порочным образом?" - заявил Шумер в интервью газете Politico. Лидер демократов объяснил, что на текущий момент порядка пяти республиканцев в сенате точно проголосуют за сделку с демократами по ужесточению миграционного законодательства и охране границы США в обмен на поддержку новой помощи Украине. Одновременно с этим, 15 сенаторов-республиканцев "независимо ни от чего проголосуют против". Остальные, указал Шумер, могут отказаться от сделки под влиянием экс-президента. Во вторник Шумер признал, что сенаторам не удалось согласовать сделку для выделения помощи Украине, поскольку вопрос оказался сложным и работа над ним будет продолжена в январе. Сенат должен вернуться к полноценной работе 8 января. Контролируемая республиканцами палата представителей ушла на рождественско-новогодние каникулы еще неделю назад. Ранее лидеры обеих фракций американского сената заявили, что на переговорах о миграционной реформе в обмен на помощь Украине достигнут прогресс. Верхняя палата конгресса решила не расходиться на зимние каникулы и продолжить согласование с Белым домом сделки, которая бы позволила провести через конгресс запрос на 61 миллиард долларов для Киева. В отличие от сената палата представителей, которой также предстоит утверждать потенциальные договоренности, не стала их дожидаться и ушла на каникулы с намерением вернуться 9 января. В обмен на ассигнование дополнительных средств в пользу Украины республиканцы добиваются от администрации США усиления охраны южной границы и пресечения потока нелегальной миграции. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231220/pomosch-1917064827.html

https://ria.ru/20231221/tramp-1917108611.html

украина

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, сша, россия, чак шумер, дональд трамп, сергей лавров, нато, politico, в мире