https://ria.ru/20231221/tramp-1917108611.html

Трамп попросил суд отклонить ускоренное рассмотрение запроса о иммунитете

Трамп попросил суд отклонить ускоренное рассмотрение запроса о иммунитете - РИА Новости, 21.12.2023

Трамп попросил суд отклонить ускоренное рассмотрение запроса о иммунитете

Бывший президент США Дональд Трамп в среду обратился в Верховный суд страны с просьбой отклонить запрос специального прокурора Джека Смита об ускоренном... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T00:24

2023-12-21T00:24

2023-12-21T00:24

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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. Бывший президент США Дональд Трамп в среду обратился в Верховный суд страны с просьбой отклонить запрос специального прокурора Джека Смита об ускоренном рассмотрении вопроса о том, обладает ли Трамп иммунитетом от юридического преследования, указано в опубликованном судебном документе. “Специальный прокурор призывает этот суд обойти обычные процедуры, включая давно существующее давнее преимущество предварительного рассмотрения, по крайней мере, одним апелляционным судом… на данный момент суду следует отклонить этот призыв”, - указано в документе, поданном адвокатами Трампа. Защита экс-президента подчеркивает, что своим запросом Смит стремится побудить Верховный суд “поторопиться с безрассудным решением”. “За 234 года американской истории ни один президент никогда не подвергался уголовному преследованию за свои официальные действия. Еще 19 дней назад ни один суд никогда не рассматривал вопрос о существовании иммунитета от такого преследования. До сих пор ни один апелляционный суд не рассмотрел это дело. Данный вопрос относится к числу наиболее сложных, неоднозначных и важнейших проблем, которые придется решать суду”, - добавили адвокаты. Ранее в декабре пресс-служба Трампа заявила, что запрос Смита в Верховный суд с просьбой прояснить, обладает ли экс-президент иммунитетом от юридического преследования, является попыткой вмешаться в ход предстоящих в 2024 году выборов и помешать политику вернуть себе место в Белом доме. Как утверждают в окружении политика, расследование в отношении Трампа и его предполагаемой роли в штурме Капитолия в 2021 году "полностью политически мотивировано". Спецпрокурор Смит ранее попросил Верховный суд США прояснить, имеет ли Трамп президентский иммунитет от уголовного преследования за преступления, предположительно совершенные им в период пребывания у власти. Защита экс-президента настаивала, что политик не может предстать перед судом в рамках расследования дела о штурме Капитолия в связи с тем, что на момент выступления перед своими сторонниками в 2021 году он обладал президентским иммунитетом. Однако суд посчитал приведенные юристами Трампа доводы неубедительными.

https://radiosputnik.ru/20231220/tramp-1916961829.html

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сша, дональд трамп, в мире