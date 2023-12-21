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На Купянском направлении уничтожили место скопления боевиков ВСУ

На Купянском направлении уничтожили место скопления боевиков ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023

На Купянском направлении уничтожили место скопления боевиков ВСУ

Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и место скопления ВСУ на Купянском направлении, рассказали в Минобороны. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T03:04

2023-12-21T03:04

2023-12-21T08:50

вооруженные силы украины

россия

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ЛУГАНСК, 21 дек – РИА Новости. Расчеты РСЗО "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт и место скопления ВСУ на Купянском направлении, рассказали в Минобороны."Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Торнадо-Г" первой танковой армии группировки войск "Запад" уничтожили взводный опорный пункт и район сосредоточения живой силы ВСУ в зоне проведения СВО на Купянском направлении", - сообщили в ведомстве.Координаты целей военные получили благодаря воздушной разведке, они находились на удалении в 18 километров. Обычно боевые машины "Торнадо-Г" находятся в районе ожидания со снаряженным боекомплектом. Это 40 снарядов, выпустить которые расчет может за 20 секунд в случае интенсивной атаки. В Минобороны подчеркнули, что подобный удар украинские системы ПВО отразить не в состоянии. От своего предшественника – РСЗО БМ-21 "Град" – "Торнадо-Г" отличает более совершенная система управления огнем и наличие компьютера для расчета баллистических показателей. "Можно сказать, мы как кочевники. Беспилотник тоже работает, данные нам дает. По разведданным то же самое: пролетел, дал данные, мы отработали, летит обратно. Расчет БПЛА разведал и говорит нам – попали, не попали. Всегда попадаем. Целей много, живая сила противника, в основном, бывают минометы, пикапы", - сказал командир взвода с позывным "Джеки".Как сообщали в Минобороны во вторник, потери ВСУ на Купянском направлении за сутки составили до 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".

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Работа "Торнадо-Г" на Купянском направлении Кадры работы "Торнадо-Г" группировки войск "Запад" на купянском направлении. Как рассказали в Минобороны, расчеты РСЗО уничтожили опорный пункт и место скопления ВСУ. 2023-12-21T03:04 true PT1M04S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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вооруженные силы украины, россия