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Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб - РИА Новости, 21.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:13 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/terrorizm-1917186427.html
Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб
Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб - РИА Новости, 21.12.2023
Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб
Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма и систематически направляет снаряженные взрывчаткой БПЛА на Запорожскую АЭС, заявил начальник... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:13
2023-12-21T13:13
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
украина
запорожская аэс
энергодар
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма и систематически направляет снаряженные взрывчаткой БПЛА на Запорожскую АЭС, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар. В мае этого года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
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валерий герасимов, украина, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Украина, Запорожская АЭС, Энергодар
Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб

Герасимов: Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма

© РИА Новости | Перейти в медиабанкЗапорожская АЭС в Энергодаре
Запорожская АЭС в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
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Запорожская АЭС в Энергодаре. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма и систематически направляет снаряженные взрывчаткой БПЛА на Запорожскую АЭС, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов.
"Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар. В мае этого года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
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Специальная военная операция на УкраинеВалерий ГерасимовУкраинаЗапорожская АЭСЭнергодар
 
 
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