https://ria.ru/20231221/terrorizm-1917186427.html

Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб

Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб - РИА Новости, 21.12.2023

Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб

Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма и систематически направляет снаряженные взрывчаткой БПЛА на Запорожскую АЭС, заявил начальник... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T13:13

2023-12-21T13:13

2023-12-21T13:13

специальная военная операция на украине

валерий герасимов

украина

запорожская аэс

энергодар

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма и систематически направляет снаряженные взрывчаткой БПЛА на Запорожскую АЭС, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар. В мае этого года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.

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украина

энергодар

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

валерий герасимов, украина, запорожская аэс, энергодар