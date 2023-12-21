https://ria.ru/20231221/terrorizm-1917186427.html
Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб
Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб - РИА Новости, 21.12.2023
Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб
Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма и систематически направляет снаряженные взрывчаткой БПЛА на Запорожскую АЭС, заявил начальник... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T13:13
2023-12-21T13:13
2023-12-21T13:13
специальная военная операция на украине
валерий герасимов
украина
запорожская аэс
энергодар
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма и систематически направляет снаряженные взрывчаткой БПЛА на Запорожскую АЭС, заявил начальник Генштаба ВС РФ – первый замминистра обороны генерал армии Валерий Герасимов. "Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар. В мае этого года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередачи Ленинградской и Калининской атомных электростанций", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в 2023 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий герасимов, украина, запорожская аэс, энергодар
Специальная военная операция на Украине, Валерий Герасимов, Украина, Запорожская АЭС, Энергодар
Украина не оставляет попыток ядерного терроризма, заявил российский Генштаб
Герасимов: Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма