https://ria.ru/20231221/tatneft-1917227981.html

Путин наградил главу "Татнефти" орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил главу "Татнефти" орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.12.2023

Путин наградил главу "Татнефти" орденом "За заслуги перед Отечеством"

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы "Татнефти" Наиля Маганова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за трудовые успехи... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T15:20

2023-12-21T15:20

2023-12-21T15:20

политика

россия

владимир путин

республика татарстан (татарстан)

татнефть

наиль маганов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/92589/94/925899422_0:0:2776:1562_1920x0_80_0_0_7c2c0c391b5cbfc8cd148e32ae75e6f4.jpg

МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы "Татнефти" Наиля Маганова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Руководитель, как следует из указа, награжден "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". Маганов родился в 1958 году в Альметьевске в семье нефтяника. В 1983 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина. С 1976 по 1981 год работал оператором по исследованию скважин в подразделении "Татнефти" – НГДУ "Елховнефть". В течение следующих 10 лет был оператором по исследованию скважин, технологом, мастером по добыче нефти и газа, старшим инженером, начальником цеха. В 1991 году назначен замначальника управления по капитальному строительству НГДУ "Заинскнефть". В головное управление "Татнефти" перешел в 1993 году – возглавил производственный отдел по реализации нефти и нефтепродуктов. Следующие 20 лет в разные годы работал замдиректора по производству, начальником управления, первым замдиректора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов – начальником управления реализации нефти и нефтепродуктов. Генеральным директором "Татнефти" стал в 2013 году. Также является председателем совета директоров АО "Танеко" (с 2013 года) и банка "Зенит" (с 2015 года). В 2016 году стал президентом хоккейного клуба "Ак Барс", президентом федерации хоккея Татарстана. Награжден орденами Дружбы (2007), "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2010), "Орденом Почета" (2018), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2003). Удостоен почетных знаков "За заслуги перед ОАО "Татнефть" (2008), Союза нефтегазопромышленников России (2010), "За выдающиеся заслуги перед ПАО "Татнефть" (2018).

https://ria.ru/20230519/tatneft-1872803853.html

https://ria.ru/20231215/neft-1915878318.html

россия

республика татарстан (татарстан)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

политика, россия, владимир путин, республика татарстан (татарстан), татнефть, наиль маганов