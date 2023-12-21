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Путин наградил главу "Татнефти" орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.12.2023
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15:20 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/tatneft-1917227981.html
Путин наградил главу "Татнефти" орденом "За заслуги перед Отечеством"
Путин наградил главу "Татнефти" орденом "За заслуги перед Отечеством" - РИА Новости, 21.12.2023
Путин наградил главу "Татнефти" орденом "За заслуги перед Отечеством"
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы "Татнефти" Наиля Маганова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за трудовые успехи... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T15:20
2023-12-21T15:20
политика
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татнефть
наиль маганов
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы "Татнефти" Наиля Маганова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации. Руководитель, как следует из указа, награжден "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу". Маганов родился в 1958 году в Альметьевске в семье нефтяника. В 1983 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина. С 1976 по 1981 год работал оператором по исследованию скважин в подразделении "Татнефти" – НГДУ "Елховнефть". В течение следующих 10 лет был оператором по исследованию скважин, технологом, мастером по добыче нефти и газа, старшим инженером, начальником цеха. В 1991 году назначен замначальника управления по капитальному строительству НГДУ "Заинскнефть". В головное управление "Татнефти" перешел в 1993 году – возглавил производственный отдел по реализации нефти и нефтепродуктов. Следующие 20 лет в разные годы работал замдиректора по производству, начальником управления, первым замдиректора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов – начальником управления реализации нефти и нефтепродуктов. Генеральным директором "Татнефти" стал в 2013 году. Также является председателем совета директоров АО "Танеко" (с 2013 года) и банка "Зенит" (с 2015 года). В 2016 году стал президентом хоккейного клуба "Ак Барс", президентом федерации хоккея Татарстана. Награжден орденами Дружбы (2007), "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2010), "Орденом Почета" (2018), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2003). Удостоен почетных знаков "За заслуги перед ОАО "Татнефть" (2008), Союза нефтегазопромышленников России (2010), "За выдающиеся заслуги перед ПАО "Татнефть" (2018).
https://ria.ru/20230519/tatneft-1872803853.html
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политика, россия, владимир путин, республика татарстан (татарстан), татнефть, наиль маганов
Политика, Россия, Владимир Путин, Республика Татарстан (Татарстан), Татнефть, Наиль Маганов
Путин наградил главу "Татнефти" орденом "За заслуги перед Отечеством"

Путин наградил главу "Татнефти" орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкНаиль Маганов
Наиль Маганов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Наиль Маганов. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении главы "Татнефти" Наиля Маганова орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу, соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.
Руководитель, как следует из указа, награжден "за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу".
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Маганов родился в 1958 году в Альметьевске в семье нефтяника. В 1983 году окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности имени И. М. Губкина. С 1976 по 1981 год работал оператором по исследованию скважин в подразделении "Татнефти" – НГДУ "Елховнефть". В течение следующих 10 лет был оператором по исследованию скважин, технологом, мастером по добыче нефти и газа, старшим инженером, начальником цеха. В 1991 году назначен замначальника управления по капитальному строительству НГДУ "Заинскнефть".
В головное управление "Татнефти" перешел в 1993 году – возглавил производственный отдел по реализации нефти и нефтепродуктов. Следующие 20 лет в разные годы работал замдиректора по производству, начальником управления, первым замдиректора по реализации и переработке нефти и нефтепродуктов – начальником управления реализации нефти и нефтепродуктов. Генеральным директором "Татнефти" стал в 2013 году. Также является председателем совета директоров АО "Танеко" (с 2013 года) и банка "Зенит" (с 2015 года). В 2016 году стал президентом хоккейного клуба "Ак Барс", президентом федерации хоккея Татарстана.
Награжден орденами Дружбы (2007), "За заслуги перед Республикой Татарстан" (2010), "Орденом Почета" (2018), медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени (2003). Удостоен почетных знаков "За заслуги перед ОАО "Татнефть" (2008), Союза нефтегазопромышленников России (2010), "За выдающиеся заслуги перед ПАО "Татнефть" (2018).
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинРеспублика Татарстан (Татарстан)ТатнефтьНаиль Маганов
 
 
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