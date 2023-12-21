https://ria.ru/20231221/svo-1917180591.html

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.12.2023

ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

Украинские войска выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:51

2023-12-21T12:51

2023-12-21T12:51

специальная военная операция на украине

донецк

горловка

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - - говорится в сообщениях.Кроме того, украинские войска с 10.15 по 12.20 выпустили в общей сложности еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - на юго-западе, а Киевский - на севере. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20231221/pozitsii-1917131307.html

донецк

горловка

донецкая народная республика

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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк