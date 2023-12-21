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ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:51 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/svo-1917180591.html
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку - РИА Новости, 21.12.2023
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку
Украинские войска выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:51
2023-12-21T12:51
специальная военная операция на украине
донецк
горловка
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - - говорится в сообщениях.Кроме того, украинские войска с 10.15 по 12.20 выпустили в общей сложности еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка. Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - на юго-западе, а Киевский - на севере. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20231221/pozitsii-1917131307.html
донецк
горловка
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донецк, горловка, донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК
ВСУ обстреляли Донецк и Горловку

СЦКК: Украинские войска выпустили 14 снарядов по Донецку и Горловке

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПуск снарядов
Пуск снарядов - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуск снарядов. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Украинские войска выпустили 14 снарядов калибрами 155 и 152 миллиметра по Донецку и Горловке, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 03.25 - населенный пункт Новосёловка Первая - город Донецк (Киевский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 миллиметров; 07.50 - населенный пункт Дзержинск - населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметров", - - говорится в сообщениях.
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Кроме того, украинские войска с 10.15 по 12.20 выпустили в общей сложности еще семь снарядов калибром 155 миллиметров по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка.
Куйбышевский район расположен на западе Донецка, Кировский - на юго-западе, а Киевский - на севере.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 20.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкГорловкаДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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