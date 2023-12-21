https://ria.ru/20231221/svo-1917176747.html

Все участники СВО должны находиться в равных условиях, заявила Матвиенко

Все участники СВО должны находиться в равных условиях, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023

Все участники СВО должны находиться в равных условиях, заявила Матвиенко

Все участники спецоперации одинаково стараются выполнять долг, они и их семьи должны находиться в равных условиях, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T12:28

2023-12-21T12:28

2023-12-21T12:28

специальная военная операция на украине

валентина матвиенко

общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все участники спецоперации одинаково стараются выполнять долг, они и их семьи должны находиться в равных условиях, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. "Все люди, кто рискуют своей жизнью, здоровьем, мобилизованные, либо это контрактное, они все одинаково стараются выполнять честно свой долг, и они все работают на победу. И, конечно же, они все должны находиться в равных условиях, и они, и их семьи", - сказала она на пресс-конференции. Законодательная деятельность в этой сфере была для законодателей в приоритете, было принято 96 законов, подчеркнула Матвиенко. При этом она отметила, что есть ещё над чем работать.

https://ria.ru/20231214/lgoty-1915867074.html

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валентина матвиенко, общество