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Все участники СВО должны находиться в равных условиях, заявила Матвиенко
Все участники СВО должны находиться в равных условиях, заявила Матвиенко - РИА Новости, 21.12.2023
Все участники СВО должны находиться в равных условиях, заявила Матвиенко
Все участники спецоперации одинаково стараются выполнять долг, они и их семьи должны находиться в равных условиях, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T12:28
2023-12-21T12:28
2023-12-21T12:28
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валентина матвиенко
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все участники спецоперации одинаково стараются выполнять долг, они и их семьи должны находиться в равных условиях, считает спикер СФ Валентина Матвиенко. "Все люди, кто рискуют своей жизнью, здоровьем, мобилизованные, либо это контрактное, они все одинаково стараются выполнять честно свой долг, и они все работают на победу. И, конечно же, они все должны находиться в равных условиях, и они, и их семьи", - сказала она на пресс-конференции. Законодательная деятельность в этой сфере была для законодателей в приоритете, было принято 96 законов, подчеркнула Матвиенко. При этом она отметила, что есть ещё над чем работать.
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валентина матвиенко, общество
Специальная военная операция на Украине, Валентина Матвиенко, Общество
Все участники СВО должны находиться в равных условиях, заявила Матвиенко
Матвиенко: все участники СВО и их семьи должны находиться в равных условиях
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Все участники спецоперации одинаково стараются выполнять долг, они и их семьи должны находиться в равных условиях, считает спикер СФ Валентина Матвиенко.
"Все люди, кто рискуют своей жизнью, здоровьем, мобилизованные, либо это контрактное, они все одинаково стараются выполнять честно свой долг, и они все работают на победу. И, конечно же, они все должны находиться в равных условиях, и они, и их семьи", - сказала она на пресс-конференции.
Законодательная деятельность в этой сфере была для законодателей в приоритете, было принято 96 законов, подчеркнула Матвиенко. При этом она отметила, что есть ещё над чем работать.
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