https://ria.ru/20231221/svet-1917133702.html
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света - РИА Новости, 21.12.2023
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света
Около 102 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за последствий непогоды, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:12
2023-12-21T09:12
2023-12-21T09:12
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Около 102 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за последствий непогоды, сообщило Минэнерго РФ. "По данным на 06.00 (мск) обесточенными остаются потребители: ДНР – 44,6 тысячи человек. ЛНР – 57,3 тысячи человек", - говорится в сообщении министерства. Погодные аномалии в конце года создали энергетикам много проблем по всей стране. По сведениям ведомства, все началось 19 ноября с ухудшения погоды в шести регионах Сибири, где суммарно были отключения электроснабжения у 440 тысяч потребителей. Затем 27 ноября непогода добралась до юга и юго-запада России, где было обесточено свыше 2 миллионов потребителей. После этого в декабре география отключений расширилась еще на несколько южных регионов. Энергетики хорошо знают, как бороться с ветровыми и гололедными нагрузками, но сейчас в некоторых регионах ситуация осложнилась ледяным дождем, сообщил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов.
https://ria.ru/20231218/voda-1916455546.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света из-за непогоды