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В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света - РИА Новости, 21.12.2023
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09:12 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/svet-1917133702.html
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света - РИА Новости, 21.12.2023
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света
Около 102 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за последствий непогоды, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T09:12
2023-12-21T09:12
луганская народная республика
донецкая народная республика
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Около 102 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за последствий непогоды, сообщило Минэнерго РФ. "По данным на 06.00 (мск) обесточенными остаются потребители: ДНР – 44,6 тысячи человек. ЛНР – 57,3 тысячи человек", - говорится в сообщении министерства. Погодные аномалии в конце года создали энергетикам много проблем по всей стране. По сведениям ведомства, все началось 19 ноября с ухудшения погоды в шести регионах Сибири, где суммарно были отключения электроснабжения у 440 тысяч потребителей. Затем 27 ноября непогода добралась до юга и юго-запада России, где было обесточено свыше 2 миллионов потребителей. После этого в декабре география отключений расширилась еще на несколько южных регионов. Энергетики хорошо знают, как бороться с ветровыми и гололедными нагрузками, но сейчас в некоторых регионах ситуация осложнилась ледяным дождем, сообщил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов.
https://ria.ru/20231218/voda-1916455546.html
луганская народная республика
донецкая народная республика
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луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света

В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света из-за непогоды

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Около 102 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за последствий непогоды, сообщило Минэнерго РФ.
"По данным на 06.00 (мск) обесточенными остаются потребители: ДНР – 44,6 тысячи человек. ЛНР – 57,3 тысячи человек", - говорится в сообщении министерства.
Погодные аномалии в конце года создали энергетикам много проблем по всей стране. По сведениям ведомства, все началось 19 ноября с ухудшения погоды в шести регионах Сибири, где суммарно были отключения электроснабжения у 440 тысяч потребителей. Затем 27 ноября непогода добралась до юга и юго-запада России, где было обесточено свыше 2 миллионов потребителей. После этого в декабре география отключений расширилась еще на несколько южных регионов.
Энергетики хорошо знают, как бороться с ветровыми и гололедными нагрузками, но сейчас в некоторых регионах ситуация осложнилась ледяным дождем, сообщил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов.
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Луганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
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