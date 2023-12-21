https://ria.ru/20231221/svet-1917133702.html

В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света

В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света - РИА Новости, 21.12.2023

В ЛНР и ДНР около 102 тысяч потребителей остаются без света

Около 102 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за последствий непогоды, сообщило Минэнерго РФ. РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T09:12

2023-12-21T09:12

2023-12-21T09:12

луганская народная республика

донецкая народная республика

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Около 102 тысяч потребителей в Донецкой и Луганской народных республиках остаются без энергоснабжения из-за последствий непогоды, сообщило Минэнерго РФ. "По данным на 06.00 (мск) обесточенными остаются потребители: ДНР – 44,6 тысячи человек. ЛНР – 57,3 тысячи человек", - говорится в сообщении министерства. Погодные аномалии в конце года создали энергетикам много проблем по всей стране. По сведениям ведомства, все началось 19 ноября с ухудшения погоды в шести регионах Сибири, где суммарно были отключения электроснабжения у 440 тысяч потребителей. Затем 27 ноября непогода добралась до юга и юго-запада России, где было обесточено свыше 2 миллионов потребителей. После этого в декабре география отключений расширилась еще на несколько южных регионов. Энергетики хорошо знают, как бороться с ветровыми и гололедными нагрузками, но сейчас в некоторых регионах ситуация осложнилась ледяным дождем, сообщил накануне глава Минэнерго Николай Шульгинов.

https://ria.ru/20231218/voda-1916455546.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

луганская народная республика, донецкая народная республика, министерство энергетики рф (минэнерго россии)