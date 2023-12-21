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Су-25 поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:27 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/su-25-1917121904.html
Су-25 поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ
Су-25 поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ - РИА Новости, 21.12.2023
Су-25 поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ
Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении, видео боевой работы самолетов опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T05:27
2023-12-21T05:27
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
су-25
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении, видео боевой работы самолетов опубликовала пресс-служба Минобороны РФ. "Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - говорится в сообщении. После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета. "Получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись, вышли в район цели, поразили объекты по докладу "пальчиков" на отлично", - рассказал пилот с позывным "Бэбск", видео разговора с которым приводит пресс-служба военного ведомства. В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и живая сила противника.
https://ria.ru/20231208/udar-1914516855.html
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россия, вооруженные силы украины, су-25
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Су-25
Су-25 поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ

Российские штурмовики Су-25 поразили на Донецком направлении опорные пункты ВСУ

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкШтурмовик Су-25
Штурмовик Су-25 - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Штурмовик Су-25. Архивное фото
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российские штурмовики Су-25 поразили опорные пункты ВСУ на донецком направлении, видео боевой работы самолетов опубликовала пресс-служба Минобороны РФ.
«
"Экипажи штурмовой авиации на самолётах Су-25 выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и живой силе противника на донецком направлении", - говорится в сообщении.
После применения авиационных средств поражения экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на аэродром вылета.
"Получили боевую задачу на уничтожение опорного пункта, живой силы противника. Выдвинулись, вышли в район цели, поразили объекты по докладу "пальчиков" на отлично", - рассказал пилот с позывным "Бэбск", видео разговора с которым приводит пресс-служба военного ведомства.
В результате были уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и живая сила противника.
Боевая работа штурмовиков на Донецком направлении - РИА Новости, 1920, 08.12.2023
Су-25 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Донецком направлении
8 декабря, 08:20
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныСу-25
 
 
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