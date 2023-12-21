https://ria.ru/20231221/stroykompleks-1917202475.html

Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России

Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России - РИА Новости, 21.12.2023

Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России и готовности к этому стройкомплекса: мы готовы строить... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T14:08

2023-12-21T14:08

2023-12-21T15:30

стройкомплекс

владимир путин

россия

казань

москва

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России и готовности к этому стройкомплекса: мы готовы строить качественно, быстрее и больше.Президент в четверг принял участие в запуске движения по трассе М-12 "Восток" до Казани. Он поблагодарил всех рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве транспортной магистрали, за их труд, за высокий темп работы и завершение стройки с серьёзным опережением графика."За такой срок - а это всего 3 года - инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас ещё никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее. Ещё одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше", - заявил Путин, отметив, что это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог и другой инфраструктуры."Нужно обязательно наращивать темп. Стройкомплекс, наши смежные отрасли к этому готовы", - подчеркнул президент РФ.Говоря о запуске движения по М-12, он упомянул, что дорога до Казани теперь займёт примерно 6,5 часов, что почти два раза быстрее, чем прежде. По его словам, поездки станут удобнее и безопаснее, возрастут объёмы и эффективность грузоперевозок, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма.Новая трасса, как отметил президент, повысит инвестиционную привлекательность регионов, через которые она проходит, будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья и открытию новых компаний. "Так всегда бывает: дорога появляется - сразу жизнь бьёт ключом", - добавил Путин.Длина участка трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани - порядка 810 километров. Дорога проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Разрешённая скорость - 110 км/ч. Стоимость проезда для легковушек по всему участку составит 4,5 тысячи рублей, грузовиков - 9,9 тысячи рублей без учета скидок. От Москвы до Казани по новой автодороге можно доехать всего за 6,5 часов.

https://ria.ru/20231221/trassa-1917218543.html

https://ria.ru/20231214/m-12-1915848334.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

стройкомплекс, владимир путин, россия, казань, москва