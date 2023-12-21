https://ria.ru/20231221/stroykompleks-1917202475.html
Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России
Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России - РИА Новости, 21.12.2023
Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России и готовности к этому стройкомплекса: мы готовы строить... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T14:08
2023-12-21T14:08
2023-12-21T15:30
стройкомплекс
владимир путин
россия
казань
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_f2fc90903b5b18b03dcba5393d3a8eb6.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России и готовности к этому стройкомплекса: мы готовы строить качественно, быстрее и больше.Президент в четверг принял участие в запуске движения по трассе М-12 "Восток" до Казани. Он поблагодарил всех рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве транспортной магистрали, за их труд, за высокий темп работы и завершение стройки с серьёзным опережением графика."За такой срок - а это всего 3 года - инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас ещё никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее. Ещё одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше", - заявил Путин, отметив, что это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог и другой инфраструктуры."Нужно обязательно наращивать темп. Стройкомплекс, наши смежные отрасли к этому готовы", - подчеркнул президент РФ.Говоря о запуске движения по М-12, он упомянул, что дорога до Казани теперь займёт примерно 6,5 часов, что почти два раза быстрее, чем прежде. По его словам, поездки станут удобнее и безопаснее, возрастут объёмы и эффективность грузоперевозок, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма.Новая трасса, как отметил президент, повысит инвестиционную привлекательность регионов, через которые она проходит, будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья и открытию новых компаний. "Так всегда бывает: дорога появляется - сразу жизнь бьёт ключом", - добавил Путин.Длина участка трассы М-12 "Восток" от Москвы до Казани - порядка 810 километров. Дорога проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей, Чувашской Республики и Республики Татарстан. Разрешённая скорость - 110 км/ч. Стоимость проезда для легковушек по всему участку составит 4,5 тысячи рублей, грузовиков - 9,9 тысячи рублей без учета скидок. От Москвы до Казани по новой автодороге можно доехать всего за 6,5 часов.
https://ria.ru/20231221/trassa-1917218543.html
https://ria.ru/20231214/m-12-1915848334.html
россия
казань
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/0e/1915812263_201:0:2932:2048_1920x0_80_0_0_61fc697a4e8f914606b4d51abb4ce84f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стройкомплекс, владимир путин, россия, казань, москва
Стройкомплекс, Владимир Путин, Россия, Казань, Москва
Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России
Путин заявил, что стройкомплекс готов строить качественно, быстрее и больше
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости наращивать темпы строительства в России и готовности к этому стройкомплекса: мы готовы строить качественно, быстрее и больше.
Президент в четверг принял участие в запуске движения по трассе М-12 "Восток" до Казани
. Он поблагодарил всех рабочих, инженеров, проектировщиков, которые участвовали в строительстве транспортной магистрали, за их труд, за высокий темп работы и завершение стройки с серьёзным опережением графика.
«
"За такой срок - а это всего 3 года - инфраструктурные проекты подобного масштаба и такой сложности у нас ещё никогда не реализовывались. Это отличный пример, хороший ориентир на будущее. Ещё одно доказательство того, что мы можем и готовы строить качественно, быстрее и больше", - заявил Путин, отметив, что это касается социальных и промышленных объектов, жилья, железных дорог и другой инфраструктуры.
«
"Нужно обязательно наращивать темп. Стройкомплекс
, наши смежные отрасли к этому готовы", - подчеркнул президент РФ.
Трасса М-12 сократит время в пути от Москвы до Казани почти вдвое
Говоря о запуске движения по М-12, он упомянул, что дорога до Казани теперь займёт примерно 6,5 часов, что почти два раза быстрее, чем прежде. По его словам, поездки станут удобнее и безопаснее, возрастут объёмы и эффективность грузоперевозок, хороший стимул получит развитие внутреннего туризма.
Новая трасса, как отметил президент, повысит инвестиционную привлекательность регионов, через которые она проходит, будет способствовать созданию рабочих мест, строительству жилья и открытию новых компаний. "Так всегда бывает: дорога появляется - сразу жизнь бьёт ключом", - добавил Путин.
Длина участка трассы М-12 "Восток" от Москвы
до Казани - порядка 810 километров. Дорога проходит по территории пяти регионов страны: Московской, Владимирской, Нижегородской областей
, Чувашской Республики
и Республики Татарстан
. Разрешённая скорость - 110 км/ч. Стоимость проезда для легковушек по всему участку составит 4,5 тысячи рублей, грузовиков - 9,9 тысячи рублей без учета скидок. От Москвы до Казани по новой автодороге можно доехать всего за 6,5 часов.
Проезд по М-12 от Москвы до Казани будет стоить 4,5 тысячи рублей