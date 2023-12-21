https://ria.ru/20231221/strelyavshiy-1917359450.html

Стрелявшего из пневматики на детской площадке Краснодара арестовали

Стрелявшего из пневматики на детской площадке Краснодара арестовали - РИА Новости, 21.12.2023

Стрелявшего из пневматики на детской площадке Краснодара арестовали

Суд назначил 15 суток административного ареста молодому человеку, устроившему стрельбу на детской площадке Краснодара, сообщили в объединённой пресс-службе... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T22:37

2023-12-21T22:37

2023-12-21T22:37

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КРАСНОДАР, 21 дек - РИА Новости. Суд назначил 15 суток административного ареста молодому человеку, устроившему стрельбу на детской площадке Краснодара, сообщили в объединённой пресс-службе судов Краснодарского края. Во вторник в городском УМВД заявили, что в ходе мониторинга соцсетей была выявлена информация о стрельбе неизвестного мужчины на детской площадке в ЖК "Аквамарин" на улице Уральской. На следующий день молодого человека задержали. Девятнадцатилетний местный житель пояснил, что тестировал пневматический пистолет, а в качестве мишени использовал зажигалку. Также он принес свои извинения за необдуманный поступок и пообещал, что такое больше не повторится. На молодого человека был составлен административный протокол в соответствии со статьей 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). "Суд постановил признать Льва Жаркого виновным в совершении административного правонарушения и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231221/otravlenie-1917335419.html

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происшествия, краснодар, краснодарский край, уральский