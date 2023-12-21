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Глава чешской полиции раскрыл подробности стрельбы в Праге

Глава чешской полиции раскрыл подробности стрельбы в Праге - РИА Новости, 21.12.2023

Глава чешской полиции раскрыл подробности стрельбы в Праге

Мужчина, устроивший в четверг стрельбу в одном из зданий философского факультета Карлова университета в Праге, в результате чего погибли не менее 15 человек и... РИА Новости, 21.12.2023

2023-12-21T23:55

2023-12-21T23:55

2023-12-21T23:55

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ПРАГА, 21 дек – РИА Новости. Мужчина, устроивший в четверг стрельбу в одном из зданий философского факультета Карлова университета в Праге, в результате чего погибли не менее 15 человек и ранены 24 человека, тщательно готовил свою акцию, взяв за пример подобные зарубежные инциденты, сообщил журналистам глава чешской полиции Мартин Вондрашек. "У полиции была информация о том, что данный человек после того, как убил своего отца, отправился из своего поселка (на западе от Праги) в Прагу, чтобы покончить с собой. В 14 часов он должен был выступить (на студенческом занятии) в одном из зданий философского факультета на Целетной улице, полицейские туда и направились. Однако этот человек устроил в это время стрельбу в ином здании факультета, на площади Яна Палаха. По данным полиции, он тщательно готовил свою акцию, а пример брал из подобных зарубежных инцидентов", - сказал Вондрашек. По данным Вондрашека, число погибших составляет не менее 15 человек. Пока не подтверждена смерть еще двоих человек из числа тех, кто был тяжело ранен. Общее число раненых – 24 человека, из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Как сообщило издание Seznam Správy, 24-летний убийца, студент философского факультета, которого звали Давид К., имел разрешения на владение несколькими видами оружия. При стрельбе в четверг он использовал самозарядную винтовку ZEV 308 Win AR10, калибра 7,62. В течение 5 минут он произвел минимум 13 выстрелов, причем не только внутрь помещений, но и по проходившим по площади людям.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Полицейское оцепление в центре Праги, где произошла стрельба В центре Праги, где вечером произошла стрельба с 10 погибшими, сохраняется полицейское оцепление. Здание университета обследуют на предмет взрывных устройств, всех находившихся там уже эвакуировали. Правительство Чехии проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание. 2023-12-21T23:55 true PT0M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, прага, карлов университет, чехия, видео