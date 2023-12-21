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Глава чешской полиции раскрыл подробности стрельбы в Праге - РИА Новости, 21.12.2023
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23:55 21.12.2023
https://ria.ru/20231221/strelba-1917363506.html
Глава чешской полиции раскрыл подробности стрельбы в Праге
Глава чешской полиции раскрыл подробности стрельбы в Праге - РИА Новости, 21.12.2023
Глава чешской полиции раскрыл подробности стрельбы в Праге
Мужчина, устроивший в четверг стрельбу в одном из зданий философского факультета Карлова университета в Праге, в результате чего погибли не менее 15 человек и... РИА Новости, 21.12.2023
2023-12-21T23:55
2023-12-21T23:55
в мире
прага
карлов университет
чехия
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ПРАГА, 21 дек – РИА Новости. Мужчина, устроивший в четверг стрельбу в одном из зданий философского факультета Карлова университета в Праге, в результате чего погибли не менее 15 человек и ранены 24 человека, тщательно готовил свою акцию, взяв за пример подобные зарубежные инциденты, сообщил журналистам глава чешской полиции Мартин Вондрашек. "У полиции была информация о том, что данный человек после того, как убил своего отца, отправился из своего поселка (на западе от Праги) в Прагу, чтобы покончить с собой. В 14 часов он должен был выступить (на студенческом занятии) в одном из зданий философского факультета на Целетной улице, полицейские туда и направились. Однако этот человек устроил в это время стрельбу в ином здании факультета, на площади Яна Палаха. По данным полиции, он тщательно готовил свою акцию, а пример брал из подобных зарубежных инцидентов", - сказал Вондрашек. По данным Вондрашека, число погибших составляет не менее 15 человек. Пока не подтверждена смерть еще двоих человек из числа тех, кто был тяжело ранен. Общее число раненых – 24 человека, из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии. Как сообщило издание Seznam Správy, 24-летний убийца, студент философского факультета, которого звали Давид К., имел разрешения на владение несколькими видами оружия. При стрельбе в четверг он использовал самозарядную винтовку ZEV 308 Win AR10, калибра 7,62. В течение 5 минут он произвел минимум 13 выстрелов, причем не только внутрь помещений, но и по проходившим по площади людям.
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Полицейское оцепление в центре Праги, где произошла стрельба
В центре Праги, где вечером произошла стрельба с 10 погибшими, сохраняется полицейское оцепление. Здание университета обследуют на предмет взрывных устройств, всех находившихся там уже эвакуировали. Правительство Чехии проведет в четверг вечером чрезвычайное заседание.
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в мире, прага, карлов университет, чехия, видео
В мире, Прага, Карлов университет, Чехия
Глава чешской полиции раскрыл подробности стрельбы в Праге
ПРАГА, 21 дек – РИА Новости. Мужчина, устроивший в четверг стрельбу в одном из зданий философского факультета Карлова университета в Праге, в результате чего погибли не менее 15 человек и ранены 24 человека, тщательно готовил свою акцию, взяв за пример подобные зарубежные инциденты, сообщил журналистам глава чешской полиции Мартин Вондрашек.
2023-12-21T23:55
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Глава чешской полиции раскрыл подробности стрельбы в Праге

Полиция Чехии: стрелявший в Праге мужчина взял за пример инциденты за рубежом

© AP Photo / Petr David JosekСотрудники полиции в центре Праги, где произошла стрельба
Сотрудники полиции в центре Праги, где произошла стрельба - РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Сотрудники полиции в центре Праги, где произошла стрельба
Читать ria.ru в
ПРАГА, 21 дек – РИА Новости. Мужчина, устроивший в четверг стрельбу в одном из зданий философского факультета Карлова университета в Праге, в результате чего погибли не менее 15 человек и ранены 24 человека, тщательно готовил свою акцию, взяв за пример подобные зарубежные инциденты, сообщил журналистам глава чешской полиции Мартин Вондрашек.
«
"У полиции была информация о том, что данный человек после того, как убил своего отца, отправился из своего поселка (на западе от Праги) в Прагу, чтобы покончить с собой. В 14 часов он должен был выступить (на студенческом занятии) в одном из зданий философского факультета на Целетной улице, полицейские туда и направились. Однако этот человек устроил в это время стрельбу в ином здании факультета, на площади Яна Палаха. По данным полиции, он тщательно готовил свою акцию, а пример брал из подобных зарубежных инцидентов", - сказал Вондрашек.
По данным Вондрашека, число погибших составляет не менее 15 человек. Пока не подтверждена смерть еще двоих человек из числа тех, кто был тяжело ранен. Общее число раненых – 24 человека, из них 11 человек находятся в тяжелом состоянии.
Как сообщило издание Seznam Správy, 24-летний убийца, студент философского факультета, которого звали Давид К., имел разрешения на владение несколькими видами оружия. При стрельбе в четверг он использовал самозарядную винтовку ZEV 308 Win AR10, калибра 7,62. В течение 5 минут он произвел минимум 13 выстрелов, причем не только внутрь помещений, но и по проходившим по площади людям.
 
В миреПрагаКарлов университетЧехия
 
 
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